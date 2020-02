AMD:n uusin rikkoo ennätyksiä – entäs nyt, Intel?

AMD on ryhtynyt toimittamaan ensimmäisiä 64 ytimen Ryzen Threadripper 3990X-prosessoreja asiakkailleen ja kyse on maailman tähän asti tehokkaimmasta työasemamoottorista. Piiri on jo ylikellotettu maailmanennätyslukemiin. Kysymys kuuluu, pystyykö Intel edes vastaamaan haasteeseen?

Esimerkiksi Tom´s Hardware raportoi, että kehittäjät onnistuivat ylikellottamaan kolmannen polven Ryzen-prosessorin 5,5 gigahertsiin. Eräs ylikellottaja sai kaikki 64 ydintä toimimaan 5548,71 megahertsin kellotaajuudella. Lukema vaativat toki tarkkaan optimoitua järjestelmää ja nestejäähhdytystä.

Lukujen perusteella AMD:n uusin on tehokkaampi kuin Intelin Xeon Platinum 8280 -prosessorit. Intelin prosessorista joutuu kuitenkin maksamaan yli 10 tuhatta dollaria, kun AMD:n uusimman saa karvan alle 4000 dollarilla.

Tällä hetkellä Intel on suurissa vaikeuksissa. Yhtiön prosessorien volyymituotanto on jämähtänyt 14 nanometriin, kun pienempi kilpailija kaappaa 7 nanometrin piireillään jatkuvasti uusia asiakkaita.

Tilanne on kääntämässä koko prosessorimarkkinaa selälleen. Passmark-laitoksen mukaan AMD:n osuus PC-prosessoreissa kasvoi alkuvuonna jo 40 prosenttiin, mitä ei ole tapahtunut 14 vuoteen. Lukema ei liene aboluuttinen totuus markkinaosuuksista, mutta viittaa selvästi siihen, että jotakin isoa PC-prosessoreissa on tapahtumassa.