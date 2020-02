F-Securen uudesta raportista käy ilmi, että tasaisen tappavaan tahtiin ilmenevät tietovuodot ovat saaneet kuluttajat huolestumaan online-rikoksista, joista seuraa identiteettivarkauksia ja tilien kaappauksia. Yhtiö on esitellyt uuden työkalun, jonka avulla saa käsityksen siitä, mitä tietoja rikollisilla käyttäjästä on

Koronavirus tuo lisäharmia Barcelonan Mobile World Congressin yrityksille ja messuvieraille. GSM Association on julkaissut tarkat ohjeet kaikille. Kättely on julkistettu messuilla pannaan ja lääkintähenkilökunnan määrä on kaksinkertaistettu viime vuodesta. Lisäksi kaikilta mitataan kuume.

Tekoäly yleistyy nopeasti kaikenlaisissa laitteissa, mutta tähän asti kyse on olut pääasiassa pilvessä tehtävästä laskennasta, jossa on omat rajoituksena. Kännykkäpiireistään tunnettu Arm on nyt esitellyt uutta tekniikkaa, joka kasvattaa merkittävästi ohjainten tekoälykapasiteettia.

AMD on ryhtynyt toimittamaan ensimmäisiä 64 ytimen Ryzen Threadripper 3990X-prosessoreja asiakkailleen ja kyse on maailman tähän asti tehokkaimmasta työasemamoottorista. Piiri on jo ylikellotettu maailmanennätyslukemiin. Kysymys kuuluu, pystyykö Intel edes vastaamaan haasteeseen?

Suomalaisoperaattorien 5G-taajuuksien toimiluvat käynnistyivät vuoden 2019 alussa ja jo viime kesänä operaattorit käynnistivät meillä kaupallisia 5G-palvelujaan. Länsinaapurissamme Ruotsissa ollaan käytännössä kaksi vuotta jäljessä. 5G-taajuushuutokaupat järjestetään vasta lokakuussa.

Japanissa halutaan liittää autot verkkoon 5G-tekniikan avulla. Nokia on ollut toimittamassa laitteistoa Hondaan, joka tiettävästi on maailman ensimmäinen NSA-verkossa eli ensimmäisen polven 5G-verkossa operoiva ajoneuvo.

Viime vuonna oli puolijohdealan historian kolmanneksi aktiivisin, mitä tulee yritysostoihin. IC Insightsin mukaan seitsemän yli miljardin dollarin kauppaa nosti vuoden kokonaisarvon 31,7 miljardiin dollariin. Summa on 22 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

NAND-tekniikan kehitys etenee edelleen nopeasti. Western Digital on kehittnyt jo viidennen polven flash-tekniikkansa yhdessä Kioxian eli entisen Toshiban muistidivisioonan kanssa. Ensimmäiselle BiCS5-piirille sopii peräti 512 gigabitin verran dataa.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat selvittivät, että Facebook on tietojenkalastelijoiden eniten matkima brändi. Sähköpostiurkinnassa suosituin on Yahoo! ja verkkokalastelussa Spotify. Tiedot kerrottiin Check Pintin CPX-kehittäjäkokouksessa Wienissä.

Sähkö Valo Tele Av -messut järjestettiin viime viikolla Jyväskylän Paviljongissa. Kolmipäiväinen tapahtuma keräsi jälleen runsaasti kävijöitä. Yhteensä messuilla vieraili 13 342 ammattilaista. Messuilla oli lähes 300 näytteilleasettajaa, joista osa on ollut mukana alusta asti. Näyttäviin osastoihin ja tuotteiden sekä ratkaisujen esittelyyn oli todella panostettu tänä vuonna. Mukana oli myös yrityksiä, jotka olivat tapahtumassa ensimmäistä kertaa.