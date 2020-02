100 gigabittiä on tuhat kertaa tämän hetken tyypillisestä Ethernetiä eli noin 100 megabitin datansiirtoa nopeampi. Leedsin ja Nottinghamin yliopistojen tutkijat sanovat nyt kehittäneensä tekniikan, jolla tämä ultranopea datansiirto on mahdollinen.

Nokia ilmoitti liittyvänsä kasvavaan joukkoon yrityksiä, jotka peruvat osallistumisensa Barcelonan Mobile World Congressiin koronavirusepidemian takia. Poisjäännit uhkaavat jo vakavasti koko tapahtumaa. Tiettävästi GSMA-järjestö tekee vielä tällä viikolla päätöksen siitä, järjestetäänkö telealan tärkein messu ylipäätään tänä vuonna.

Monilla makaa laatikoissa vanhoja älypuhelimia, vaikka kyse on ser-jätteestä. It-palveluyritys Atean kyselyssä selvisi, että tehokkain tapa nostaa vanhojen puhelimien kierrätysastetta on pieni palautusraha. Atean kyselyssä kartoitettiin parasta tapaa lisätä kännyköiden kierrätystä. Eniten paras-mainintoja sai 10 euron palautuskorvaus: 68 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että raha on paras kannustin.

Koneyhteyksissä ja älypuhelimissa yleistyvä SIM-kortin korvaava eSIM tuo uusia haasteita laitteiden testaukseen. Anritsun verkkoanalysaattoriin ja Comprionin hallintaohjelmistoon perustuva testausmenetelmä tarjoaa tehokkaan ratkaisun eSIM-piiriä hyödyntävien laitteiden testaukseen.

Samsung on julkistanut uuden Galaxy S20 -lippulaivasarjansa. Uutuuksien tekniset ominaisuudet on vuodettu etukäteen melko tarkkaan, joten esimerkiksi nopea näyttö ja iso kamerakenno tiedettiin jo etukäteen. Ainoa yllätys taisi olla Samsungin päätös muuttaa puhelimiensa nimeämistä.

F-Securen uudesta raportista käy ilmi, että tasaisen tappavaan tahtiin ilmenevät tietovuodot ovat saaneet kuluttajat huolestumaan online-rikoksista, joista seuraa identiteettivarkauksia ja tilien kaappauksia. Yhtiö on esitellyt uuden työkalun, jonka avulla saa käsityksen siitä, mitä tietoja rikollisilla käyttäjästä on

Koronavirus tuo lisäharmia Barcelonan Mobile World Congressin yrityksille ja messuvieraille. GSM Association on julkaissut tarkat ohjeet kaikille. Kättely on julkistettu messuilla pannaan ja lääkintähenkilökunnan määrä on kaksinkertaistettu viime vuodesta. Lisäksi kaikilta mitataan kuume.

Tekoäly yleistyy nopeasti kaikenlaisissa laitteissa, mutta tähän asti kyse on olut pääasiassa pilvessä tehtävästä laskennasta, jossa on omat rajoituksena. Kännykkäpiireistään tunnettu Arm on nyt esitellyt uutta tekniikkaa, joka kasvattaa merkittävästi ohjainten tekoälykapasiteettia.

AMD on ryhtynyt toimittamaan ensimmäisiä 64 ytimen Ryzen Threadripper 3990X-prosessoreja asiakkailleen ja kyse on maailman tähän asti tehokkaimmasta työasemamoottorista. Piiri on jo ylikellotettu maailmanennätyslukemiin. Kysymys kuuluu, pystyykö Intel edes vastaamaan haasteeseen?

Suomalaisoperaattorien 5G-taajuuksien toimiluvat käynnistyivät vuoden 2019 alussa ja jo viime kesänä operaattorit käynnistivät meillä kaupallisia 5G-palvelujaan. Länsinaapurissamme Ruotsissa ollaan käytännössä kaksi vuotta jäljessä. 5G-taajuushuutokaupat järjestetään vasta lokakuussa.