Japanilainen Murata on esitellyt 100 nanofaradin kondensaattorin, joka n mitoiltaan tähän asti markkinoiden pienin. GRM011-sarjan konkan mitat ovat vain 0,25 x 0,125 x 0,125 millimetriä.

Yhdysvaltain hallinto ei selvästi ole tyytyväinen siihen, että moni Euroopan maa ei taivu sen vaatimuksiin sulkea Huawei kaiken kaupanteon ulkopuolelle. Nyt maan oikeusministeriö syyttää kiinalaisyritystä yrityssalaisuuksien varastamisesta ns. RICO-säännösten perusteella.

Accenturen tuoreesta State of Cyber Resilience -tutkimuksesta selviää, että vaikka viimeisen kolmen vuoden aikana investoinnit kyberturvallisuuteen ovat kasvaneet globaalisti, vain alle 20 prosenttia organisaatioista pystyy vastaamaan kyberhyökkäyksiin tehokkaasti.

GSMA-järjestö ilmoitti eilen, että telealan tärkein messutapahtuma Mobile World Congress perutaan koronaviruksen aiheuttamien riskien takia. Nyt näyttää siltä, että myös sulautetun tekniikan tärkein messu Embedded World on vaarassa peruuntua.

MIT:n tutkijoiden johdolla on kehitetty uusi anoditekniikka, joka voi johtaa nykyistä parempiin akkuihin. Niihin voisi pakata enemmän energiaa ja ne voisivat kestää pidempään. Työ perustuu litiumin käyttöön yhtensä akun kahdesta elektrodista.

Mikro-ohjainpohjaisessa järjestelmän suunnittelussa ohjelmisto on usein pullonkaula sekä tuotteen markkinoille saattamiselle että järjestelmän suorituskyvylle. Microchipin uusin PIC-ohjainperhe ratkoo tätä onglmaa siirtämällä useita tehtäviä ohjelmistolta laitteistolle.

5G-verkkojen käyttöönotto kiihtyy nyt kovaa vauhtia ja esimerkiksi Suomessa on arvioitu, että valtaosa väestöstä on katettu verkoilla jo tämän vuoden lopulla. Operaattorit tarvitsevat työkaluja verkon tukiasemien käyttöönottoon ja nyt Rohde & Schwarz on tuonut tällaisen valmiin paketin tarjolle.

100 gigabittiä on tuhat kertaa tämän hetken tyypillisestä Ethernetiä eli noin 100 megabitin datansiirtoa nopeampi. Leedsin ja Nottinghamin yliopistojen tutkijat sanovat nyt kehittäneensä tekniikan, jolla tämä ultranopea datansiirto on mahdollinen.

Nokia ilmoitti liittyvänsä kasvavaan joukkoon yrityksiä, jotka peruvat osallistumisensa Barcelonan Mobile World Congressiin koronavirusepidemian takia. Poisjäännit uhkaavat jo vakavasti koko tapahtumaa. Tiettävästi GSMA-järjestö tekee vielä tällä viikolla päätöksen siitä, järjestetäänkö telealan tärkein messu ylipäätään tänä vuonna.

Monilla makaa laatikoissa vanhoja älypuhelimia, vaikka kyse on ser-jätteestä. It-palveluyritys Atean kyselyssä selvisi, että tehokkain tapa nostaa vanhojen puhelimien kierrätysastetta on pieni palautusraha. Atean kyselyssä kartoitettiin parasta tapaa lisätä kännyköiden kierrätystä. Eniten paras-mainintoja sai 10 euron palautuskorvaus: 68 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että raha on paras kannustin.