Barcelonan messujen yrityksille ei luvassa korvauksia

Telecoms-sivusto kertoo, että kaksi Barcelonan telemessuilla matkalla ollutta yritystä on saanut messujärjestäjä GSMA:lta varsin tylyn vastauksen tiedusteluun messujen peruuttamisen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Automaattisesti mitään korvauksia ei ole luvassa.

GSMA on vastauksissaan viitannut näyttelysopimukseen pykälään, jossa sanotaan näin: The Organizer shall not be liable to the Company for any losses, costs, damages or expenses (whether incurred under contract, tort or otherwise) suffered or incurred as a direct or indirect result of an event beyond the control of the Organizer, including without limitation, any act of God, disease or epidemic, strike, lock-out, industrial disturbance, failure of suppliers, act of public enemy, war, labor dispute, terrorist act, blockade, riot, civil commotion, public demonstration or governmental or local authority restraint nor shall the Organizer be liable to refund any fees.

Mikäli siis tapahtuu jotain, mikä ei ole messujärjestäjän kontrollissa, yritykset eivät ole oikeutettuja korvauksiin. Tällaisiin syihin kuuluvat sairaudet tai epidemiat, sekä jumalan teot, mitä ikinä se sitten ovatkaan.

Keskeinen kysymys järjestäjän kannalta on varmaankin vakuutusten sanamuoto. Olisi erikoista, mikäli vastuuvakuutus ei kattaisi koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta.

GSMA on toki hankalassa tilanteessa. Voittoa tavoittelemattomana järjestönä se on aika aseeton vastaamaan yritysten miljoonavaatimuksiin tällaisissa force majeure -tilanteissa.