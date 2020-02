Iso näyttö pienessä koossa

Samsung aloitti tänään toisen taittuvanäyttöisen puhelimensa myynnin Suomessa. Galaxy Z Flipissä on 6,7-tuumainen näyttö, joka taittuu käteen, taskuun tai käsilaukkuun paremmin sopivaksi paketiksi. Laite herättää taatusti huomiota, mutta hintaa huomion herättämiselle tulee 1550 euroa.

Flip on Samsungin toinen yritys uusiin älypuhelinformaatteihin. Galaxy Fold saavutti huomiota lähinnä saranamekanismin ongelmilla ja siitä tuotiinkin pikavauhdilla toisen polven versio. Flipin sarana on nimeltään Hideaway Hinge, ja Samsungin mukaan sen kaksoismekanismit varmistavat, että sarana avautuu ja sulkeutuu sulavasti.

Flipin rauta on käytännössä parasta, jota älypuhelimissa tällä hetkellä saa. Samsungin kannalta hankalaa on se, että uusi S20-lippulaivasarja on tulossa pian myyntiin, joten ostajalla on edessään hankala valinta, jos ylipäätään on päättänyt sijoittaa toista tonnia puhelimeen. Hakeeko erikoisuutta vai valitseeko varmaa laatua?

Kun Flip on taivutettu kasaan, sen päällä on pieni 1,1-tuumainen näyttö. Pikkuruudulle tulee ilmoituksia ja sillä voi myös vastata puheluihin. Avattuna kahdella neljän tuuman näytöllä voi ajaa eri sovelluksia. Tämä voi olla kätevää ja hyödyllistä, mutta se edellyttää kokeilemista.

Tärkeä osa uutuutta on yhdessä Googlen kanssa kehitetty One UI -käyttöliittymä ja erityisesti sen muuntuminen Flex-tilaan. Taittuva rakenne tarkoittaa väistämättä, että kuorien sisään istutettu kaksiosainen akku jää tämän hetken suurimpia akkuja pienemmäksi. 3300 milliampeerintuntia on kuitenkin hyvä suoritus Samsungin suunnittelijoilta.