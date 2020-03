GCF-sertifiointijärjestö aloitti tammikuussa ohjelman, jossa IoT-piirisarjojen valmistajat voivat ensimmäistä kertaa sertifioida tuotteensa. Sertifiointi tarkoittaa, että IoT-verkkolaitteita kehittävä voi helposti integroida piirejä omiin moduuleihinsa ja laitteisiinsa.

Pääjohtajaansa syyskuun alussa vaihtava Nokia on ollut viime aikoina jopa yritysjärjestelyjä koskevien huhujen kohteena. Tänään yhtiön johto järjesti tiedotustilaisuuden, jossa vakuutettiin, ettei mitään järjestelyjä ole tulossa.

Nokia yllätti monet tänä aamuna kertomalla, että Fortumin pääjohtaja Pekka Lundmark korvaa nykyisen pääjohtaja Rajeev Surin. Lundmark on vanha nokialainen, mutta nyt johdettavaksi tulee yritys, joka on ongelmissa keskeisessä osaamisessaan. Lundmarkilta odotetaan paljon.

Suomea pidetään yleensä varsin turvallisena maana myös kyberhyökkäysten suhteen. Tietoturvayhtiö Specops Softwaren tutkimus kuitenkin paljastaa, ettemme sijoitu Euroopan kyberturvallisimpien maiden joukkoon. Specops tutki, miten eri Euroopan maista hyökättiin Azure-pilvessä toimivi palveluntarjoajia vastaan. Lukujen perusteella pystyttiin arvioimaan, kuinka suuri osuus eri maiden koneista oli haittaohjelmien saastuttamia.

Tulevat autonomiset ajoneuvot eli robottiautot nojaavat kameroiden, paikannuksen, anturitiedon ja tutkien lisäksi LiDAR-piirien suorituskykyyn. Maxim Integrated Products on esitellyt uudet LiDAR-piirit, joiden avulla robottiautot voivat ajaa 10 mailia eli noin 15 kilometriä tunnissa nopeampaa vauhtia.

Diodes Incorporated on lanseerannut ensimmäisistä kellosignaalin generaattoripiirit, jotka täyttävät uudet PCIe 5.0 -määritykset. Tämä antaa laitesuunnittelijoille mahdollisuuden seuraavan polven palvelin-, tallennus- ja verkkolaitteita datakeskuksiin, jotka nykyään käyttävät PCIe 4.0: ta, mutta joiden on oltava valmiita PCIe 5.0:sta varten.

Eilen Nürnbergissä päättynyt Embedded World on vuosi toisensa jälkeen päässyt hehkuttamaan kasvavia näytteilleasettajien ja kävijämääriä, mutta tänä vuonna koronavirus muutti kaiken. Yli puolet messuvieraista jätti tulematta paikalle.

Schneider Electric on tuonut Euroopan markkinoille 230 voltin mallit litiumioniakkuihin perustuvista ”lyhyistä” APC Smart-UPS -laitteista. Uudet versiot tekevät tästä virransyötön varmistuksesta sopivan ratkaisun edge computing -sovelluksiin.

Intel on yllättänyt monet esittelemällä koko joukon 5G-verkkojen eri osiin räätälöityjä piirejä sekä core- että radioverkkoon. Yksi uutuuksista on maailman ensimmäinen 5G-tukiasemiin tarkoitettu x86-prosessori. Intelin vahva ulostulo on mielenkiintoinen myös Nokian kannalta.

Saksalainen Bosch kehittää monenlaisia tekoälyä hyödyntäviä IoT-ratkaisuja. Nyt yhtiö on laatinut eettisen säännöstön, joka ohjaa tekoälyn käyttöä yrityksen älytuotteissa. Tekoälyn eettiset säännöt Boschilla pohjautuvat perussääntöön, jonka mukaan ihmisten tulee olla tekoälypohjaisten päätösten lopullinen tekijä.