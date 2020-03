Yrityksillä keskimäärin 13,53 petatavua dataa - suojaus puutteellista

Dell Technologies on julkaissut joka toinen vuosi koostettavan Global Data Protection Index 2020 Snapshot -tutkimuksensa. Tuhannen 15 maasta olevan IT-päättäjän mielipiteitä kartoittanut tutkimus paljastaa mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi sen, että yrityksillä on keskimäärin 13,53 petatavua dataa, jonka suojaamisessa on monenlaisia puutteita.

Hallittavan tiedon määrä on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2018 ja peräti 831 prosenttia vuodesta 2016. Merkittävin uhka kaikelle tälle tiedolle on häiriöiden jatkuvasti kasvava määrä. Häiriöitä ovat kyberhyökkäykset ja järjestelmäkatkokset. 82 prosenttia organisaatioista on kärsinyt jonkinlaisista häiriöistä viimeisen vuoden aikana.

Myös häiriöiden aiheuttamat kustannukset kasvavat hälyttävästi. Tutkimuksen mukaan tiedonkulun keskeytyksistä syntyneet kustannukset yrityksissä (keskimäärin noin 700 000 euroa) kasvoivat 54 prosenttia vuodesta 2018, ja tietojen menetyksestä syntyneet kustannukset (keskimäärin lähes 900 000 euroa) kasvoivat nekin vajaa pari prosenttia.

Häiriöt ja niiden aiheuttamat kustannukset ovat arkipäivää myös Suomessa. Iikka Salmi Dell Technologiesilta muistuttaa, että tietoa on kaikkialla, se on bisneskriittistä, ja sen hallinta on kompleksista.

- Suomessa valtavan suuri osa IT-toiminnoista on ulkoistettu, mikä on luonut Suomeen joukon alihankintakumppaneita, joilla on vankkaa tiedonsuojausosaamista, viimeisin teknologia käytössään sekä uusimmat innovatiiviset palvelut tarjottavanaan. Yritysten vastuulla on valita oikeat kumppanit, eikä tehdä valintoja vain budjetti edellä.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki yritykset investoivat ainakin jossain määrin uusiin teknologioihin kuten pilvinatiiveihin sovelluksiin (58 %), tekoälyyn ja koneoppimiseen (53 %), SaaS-sovelluksiin (51 %), 5G:hen ja reunalaskentaratkaisuihin (49 %) sekä IoT-ratkaisuihin (36 %). Nämä teknologiat tuovat yrityksille arvoa. Siitä huolimatta jopa 61 prosenttia vastaajista arvelee niiden olevan riski tiedonsuojauksen kannalta.

Vastaajien suuri enemmistö (81 %) onkin sitä mieltä, että heidän nykyiset tiedonsuojausratkaisunsa eivät vastaa liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin. Erityisesti vastaajia huolestuttaa tietojen palauttaminen luotettavasti verkkohyökkäyksen (69 %) tai tietojen menetyksen (64 %) jälkeen, paikallisten tiedonhallintaa koskevien säädösten oikeaoppinen noudattaminen (62 %) sekä varmuuskopiointia ja tietojen palauttamista koskevan palvelutason säilyttäminen (62 %).

Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot on jatkoa aiemmille vuosina 2014, 2016 ja 2018 tehdyille vastaaville tutkimuksille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää pilvisiirtymän ja kehittyvien teknologioiden vaikutusta yritysten tiedonsuojausvalmiuksiin. Tutkimus tehtiin marras-joulukuussa 2019, ja siihen osallistui tuhat IT-päättäjää 15 maasta ja 14 eri toimialalta.