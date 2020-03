Nokialla yli 3000 patenttiperhettä 5G-tekniikassa

Nokia kertoo, että sille on myönnetty yli 3000 essentiaalipatenteiksi katsottavia patenttiperheitä 5G-tekniikassa. Yhtiön mukaan edellinen virstanpylväs eli 2000 patenttiperhettä oli salkussa kuusi kuukautta sitten.

3000 on mielenkiintoinen lukema kahdesta syytä. Se osoittaa toisaalta Nokian tutkimuksen toimivan nyt kiihtyvällä tahdilla. Toisaalta se on merkittävästi suurempi lukema kuin saksalaisen IPlyticsin vastikään ilmoittama lukema.

IPlytics ja Berliinin tekninen yliopisto koostivat vähän aikaa sitten raportin, johon oli kerätty kaikki viime vuoden lopulla haetut tai myönnetyt 5G-tekniikkaa määrittelevät patentit. Patentteja on kaikkiaan 95 526 ja ne jakaantuvat 21 571 eri patenttiperheeseen. IPlyticsin mukaan eniten 5G-patentteja ja -hakemuksia on Huaweilla, jolla on 3147 patenttiperhettä. Nokian lukema oli tässä listauksessa 2149.

Oli oikea lukea mitä tahansa, on selvää että Nokia joutuu kilpailijoidensa tavoin investoimaan valtavia määriä rahaa 5G-tekniikan tutkimukseen. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana Nokia sanoo panostaneensa yli 129 miljardia euroa tutkimukseen ja kehitykseen. Viime vuoden aikana rahaa panostettiin 4,4 miljardia euroa.

Kaikkiaan Nokialla on yli 3400 mobiiliverkkojen tekniikan essentiaalipatenttiperhettä, joista yli 3000 liittyy 5G-standardeja. Tämän SEP-salkun koko on yli kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Nokia Bell Labs tuottaa suurimman osan näistä SEP-patenteista, ja Nokia Technologies -liiketoiminta hallitsee ja lisensoi tätä patenttisalkkua. Patentteja on lisensoinut yli 200 eri yritystä, mukaan lukien useimmat suuret älypuhelinten myyjät ja monet automerkit.