Nokia: neljä kertaa lisää 5G-kapasiteettia softapäivityksellä

Nokia kertoo yltäneensä virstanpylvääseen pyrkimyksissään lisätä 5Gverkon kapasiteettia ohjelmistopäivityksillä. Laboratoriossa uusitiin AirScale-tukiaseman ohjelmisto, minkä avulla datalinkin kapasiteetti verkosta alaspäin onnistuttiin nostamaan peräti nelinkertaiseksi.

Tyypillisesti operaattoreilla on yhdellä saitilla kaksi AirScale-yksikköä. Nokia käytti testissään yhtä tukiasemaa, joka operoi Sprintin 2,5 gigahertsin taajuuskaistalla. Tukiaseman ohjelmisto päivitettiin etäyhteyden yli ja sen ansiosta tukiaseman datakapasiteetti kasvoi noin kolmeen gigabittiin sekunnissa.

Softapäivityksessä tukiasemaan asennettiin kaksi uutta toiminnallisuutta: EN-DC ja MU-MIMO. Lyhenteiden taakse on piilotettu merkittäviä yhteyden kapasiteettia nostavia tekniikoita.

EN-DC (E-UTRAN New Radio – Dual Connectivity) on 3GPP.ssä määritelty tekniikaksi, jonka ansiosta tukiasema voi samaan aikaan toimia sekä LTE- että 5G-tukiasemana (tästä termi Dual Connectivity). LTE-tukiasema on ensisijainen ja 5G toissijainen. Sprintin tapauksessa EN-DC tarkoittaa, että samalla kanavalla (Band 41) toimivat sekä 4G- että 5G-linkit päätelaitteisiin.

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) puolestaan tarkoittaa tukiaseman kykyyn alvella useita käyttäjiä useilla samanaikaisilla linkeillä. Tyypillisesti MIMO-toteutukset ovat kahden kerroksen (layers) ratkaisuja, joissa data kulkee kahden erillisen antennipolun kautta tukiaseman ja päätelaitteen välillä. Nokian MU-MIMO-ratkaisussa MIMO-yhteyksien määrä on kasvatettu 16:een.

Operaattorin kannalta keskeistä on se, että lisäkapasiteettia voidaan saada päivittämällä AirScale-raudan ohjelmisto verkon yli. Tällä vältetään paikallinen asennus, joka pitäisi tehdä menemällä jokaiselle saitille erikseen.

Nokia on tuomassa uudet toiminnot kaupallisesti tarjolle myöhemmin. Sprint on käynnistänyt 5G-palvelunsa AirScale-laitteistolla 2,5 gigahertsin alueella nljässä USA:n kaupungissa, New Yorkissa, Los Angelesissa, Washington DC:ssä ja Phoenixissä.