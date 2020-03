Brittien karanteeriohjeet: käytä wifiä, älä käytä mikroaaltouunia

Suomessa operaattorit ovat kertoneet, ettei lisääntynyt etätyön tekeminen ole ainakaan vielä asettanut kovia haasteita mobiiliverkoille. Muualla tilanne ei ole yhtä hyvä. Esimerkiksi brittien oma viestintävirasto Ofcom on ohjeistanut etätyön tekijöitä käyttämään wifiä mahdollisuuksien mukaan.

Ofcom on laatinut seitsemän kohdan listan, jota seuraamalla voidaan varmistaa, että verkon kapasiteetti riittää kaikille. Ohjeissa on paljon Suomeenkin sopivia kohtia. Tässä alla ohjeet lyhyesti.

1. Käytä lanka- tai wifi-puheluitasi, jos pystyt

Yhä useammat ihmiset soittavat matkapuhelinverkossaan päivän aikana. Tämän suuren kysynnän vuoksi saatat saada luotettavamman yhteyden lankapuhelimesi avulla. Jos joudut käyttämään matkapuhelintasi, kokeile käyttää asetuksiasi ottaaksesi wifi-puhelut käyttöön. Ohje sopii huonosti Suomeen, koska meillä lankapuhelinverkoista on käytännössä luovuttu.

2. Siirrä reititin etäälle muista laitteista

Pidä reititin mahdollisimman kaukana muista laitteista ja langattomasti toimivista laitteista. Langattomat puhelimet, itkuhälyttimet, halogeenilamput, valohimmentimen kytkimet, stereot ja tietokoneen kaiuttimet, televisiot ja näytöt voivat kaikki vaikuttaa langattomaan verkkoosi, jos ne ovat liian lähellä reititintä. Myös mikroaaltouunit voivat heikentää wifi-signaaleja, joten älä käytä mikroaaltoa, kun soitat videopuheluita, katsot HD-videoita tai teet jotain tärkeää verkossa.

3. Laske yhteyksien määrää

Mitä enemmän laitteita on liitetty wifi-palveluun, sitä pienempi nopeus saat. Laitteet, kuten tablet-laitteet ja älypuhelimet, toimivat usein taustalla, joten yritä kytkeä wifi-vastaanotto pois päältä näistä, kun et käytä niitä. Jos käytät videopuheluita tai kokouksia, videon kytkeminen pois päältä ja äänen käyttö vaatii paljon vähemmän Internet-yhteyttä. Ohje sopii myös suomalaiskoteihin, sillä kaistaa on rajallisesti.

4. Kokeile kiinteää yhteyttä

Parhaan laajakaistanopeuden saavuttamiseksi kytke Ethernet-kaapelilla tietokoneesi suoraan reitittimeen wifi-yhteyden sijasta. Toimii aina, jos reititin on lähellä

5. Kytke reititin suoraan puhelinlinjaan

Tämä Ofcomin ohje liittyy ennen kaikkea DSL-yhteyksiin: Yritä mahdollisuuksien mukaan olla käyttämättä puhelimen jatkojohtoa, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä, jotka voivat hidastaa nopeutta. Jos joudut käyttämään jatkojohtoa, käytä uutta korkealaatuista kaapelia, jonka pituus on mahdollisimman lyhyt. Sekalaiset ja kelatut kaapelit voivat myös vaikuttaa nopeuteen.

6. Testaa nopeus laajakaistayhteydelläsi

Ota selvää, mikä liitäntäsi todellinen nopeus on. Tässä voi käyttää ilmaisia nopeusmittareita. Useat kodin tekijät voivat vaikuttaa wifi-nopeuteen, joten etsi palveluntarjoajan verkkosivulta ohjeita signaalin parantamiseksi kodin ympärillä, Ofcom opastaa.

7. Hanki neuvoja laajakaistapalvelujen tarjoajalta

Jos yhteytesi ei toimi niin hyvin kuin pitäisi, löydät neuvoja laajakaistapalveluntarjoajan verkkosivustolta. Jos joudut ottamaan operaattoriisi yhteyttä saadaksesi apua, ota huomioon, että koronaviruksen takia joillakin yrityksillä on paljon vähemmän ihmisiä auttamaan kyselyissäsi. Useimmat asettavat etusijalle haavoittuvat asiakkaat ja välttämättömät julkiset palvelut, joten ota tämä huomioon.