VIRVE-verkon kapasiteetti riittänyt hyvin

Erillisverkot kertoo, että viranomaisten viestiyhteydet ovat toimineet normaaliin tapaan koronapandemian ja poikkeusolojen keskellä. Radioliikenne Virve-verkossa on pysynyt vakiintuneella tasolla, ja Erillisverkkojen palvelut toimivat suunnitellusti.

Virve-radioverkon liittymien määrä kasvoi hieman maaliskuussa, kun muun muassa sairaanhoitopiirit alkoivat päivittää varautumistaan. Vaikka viestiliikenteessä on ollut pientä vilkastumista tietyillä osa-alueilla, on liikenteen kokonaismäärä pysynyt poikkeusoloissa normaalitasolla. Virve-verkossa välitettiin keskimäärin 1,8 miljoonaa ryhmäpuhelua ja lähetettiin 74 miljoonaa lyhytsanomaa viikossa vuonna 2019.

- Virvessä on kapasiteettia riittävästi. Pystymme turvaamaan yhteiskunnan kannalta kriittiset viestintäpalvelut kaikissa olosuhteissa, eikä koronapandemialla ole ollut vaikutusta palveluihimme. Päivitämme varautumissuunnitelmaamme aktiivisesti ja arvioimme riskejä jatkuvasti, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Poikkeustilanne on saanut monet Erillisverkkojen asiakkaat tarkastelemaan omaa varautumistaan.

- Olemme saaneet tiedusteluja esimerkiksi turvallisista viestintäratkaisuista ja Krivat-yhteistyöalustasta. Krivat on monikäyttöinen järjestelmä yhteisen tilannekuvan ylläpitämiseen, mikä on todettu esimerkiksi myrskytilanteissa. Osa sairaanhoitopiireistä on jo liittynyt järjestelmään ja osa harkitsee asiaa, Timo Lehtimäki kertoo.

Erillisverkkojen Virve 2.0 -kehityshanke etenee suunnitellusti. Tällä hetkellä meneillään on ensimmäisen vaiheen hankintojen kilpailutus.