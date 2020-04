Koronavirus on lisännyt kyberhyökkäyksiä yrityksiin

Yritysten tietoturvauhat ja kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet koronaviruksen vuoksi, selviää tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin uudessa kyselyssä. 71 % vastanneista tietoturva-ammattilaisista ilmoitti tietoturvauhkien tai kyberhyökkäysten lisääntyneen koronaviruksen vuoksi.

Yleisimmät uhat ovat tutkimuksen mukaan tietojenkalastelu (55 prosenttia vastaajista) ja koronavirukseen liittyvää apua/tietoa tarjoavat verkkosivustot (32 prosenttia). 61 prosenttia vastaajista oli huolissaan etätyön aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Check Point kertoo havainneensa keskimäärin noin 2 600 koronavirukseen liittyvää verkkohyökkäystä päivässä. Pelkästään kahden viime viikon aikana on rekisteröity yli 30 103 uutta koronavirukseen liittyvää verkkotunnusta, joista 131 on haitallisia ja 2 777 epäilyttäviä. Koronaviruspandemian alkamisen jälkeen on rekisteröity yli 51 000 koronavirukseen liittyvää domainia.

Check Pointin teettämään kyselyyn vastasi 411 tietotekniikan ja tietoturvan ammattilaista yli 500 henkeä työllistävistä yrityksistä. Tutkimuksen suoritti Dimensional Research.