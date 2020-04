Suomalaistyökalulla sovelluksia ilman riviäkään koodia

Suomalainen ohjelmistoyritys AppGyver on kehittänyt työkalujaan neljän vuoden ajan kaikessa hiljaisuudessa. Nyt se on astunut julkisuuteen kovalla väitteellä: työkaluilla voidaan tehdä ammattimaisia sovelluksia kirjoittamatta rivikään koodia.

Työkalu on nimeltään Composer Pro ja sitä ovat beetavaiheen aikana testanneet globaalit yritykset, jotka ovat kehittäneet sillä vaativia sovelluksia. Composer Pro korvaa HTML5-edeltäjänsä, joka tuottaa nyt React- ja React Native -sovelluksia, joiden suorituskyky ja laatu eivät eroa natiivisovellluksista.

AppGyverin Composer Pro on visuaalinen alusta ammattimaiseen sovelluskehitykseen, jossa sekä uudet että kokeneet kehittäjät voivat nyt rakentaa edistyneitä tuotantoon valmiita sovelluksia kirjoittamatta yhtä koodiriviä. Kaikki voidaan muotoilla visuaalisesti vetämällä ja pudottamalla, mukaan lukien käyttöliittymä, sovelluslogiikka, pääsy natiivi -sovellusliittymiin, käyttäjän todennus ja integrointi erilaisiin backend-järjestelmiin.

AppGyverin toimitusjohtaja Marko Lehtimäen mukaan Composer Pro mullistaa sovelluskehityksen. - Ensimmäistä kertaa nuoremmista kehittäjistä ja koodausta taitamattomista voi tulla fullstack-kehittäjiä, jotka voivat viimeistellä monialustaiset sovellusprojektinsa itse, Lehtimäki kehuu.

Composer Pro on tuonut markkinoille laajan joukon uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Excel-tyyppisten datan ja algoritmien muuntamisen visuaalisiksi, alustariippumattoman virheenkorjaustyökalun ja markkinapaikan, jonka avulla kehittäjäyhteisö voi jakaa omat avoimen lähdekoodin komponenttinsa.

AppGyverin suunnittleujohtaja Merituuli Melkko sanoo ymmärtävänsä, että siirtyminen uuteen ohjelmistokehityksen paradigmaan aiheuttaa paljon kysymyksiä. - Täysin visuaalinen kehitysympäristö tarkoittaa, että kehittäjä voi ymmärtää paljon paremmin, mitä sovelluksessa tapahtuu ja myös ehkäistä virheitä ennakoivasti, Melkko sanoo.

Composer Pro myös mullistaa sovellustyökalujen hinnoittelun. Mikäli organisaation liikevaihto tai rahoitus on alle 10 miljoonaa dollaria, työkalu on ikuisesti ilmainen. Suuremmille yrityksille on tarjolla AppGyver Black -sopimus siihen kuuluvine palvelutason sopimuksineen, premium-tukineen ja hallintaominaisuuksineen.

Lisätietoja löytyy AppGyverin verkkosivuilta.