Myös Apple retroilee, mutta siitä puuttuu hauskuus

HMD Global on saanut hyvää nimeä kehittämällä modernisoituja versioita Nokian vanhoista ikonisista malleista. Nyt Apple on ryhtynyt myös retroilemaan uuden iPhone SE:n muodossa. Applen kohdalla retroilusta kuitenkin puuttuu täysin hauskuus. Uusi iPhone SE on käytännössä neljän vuoden ikäinen SE-malli uudella, tehokkaammalla prosessorilla. Näyttö on vanhaan tapaan pieni eli 4,7-tuumainen, tosin tarkkuudeltaan Applen termein retina-luokkaa.

Moni iPhonen tuttu nykyominaisuus puuttuu. Ei ole lovea eikä FaceID-tunnistusta. Sen sijaan vanha kotinäppäin on tuotu uuteenkin SE-malliin. Tätä kaikkea hehkutetaan Applen tapaan, jossa adjektiivit menettävät merkityksensä. Hintaa uutuudella on 399 dollaria eli kyse on ehdottomasti halvimmasta iPhonesta ikinä.

Uuden iPhone SE:n kohdalla jää epäselväksi, miten yhtiö itse on uutta puhelinta perustellut. Siis iPhone niille, joilla ei ole varaa ostaa uusinta tonnin hintaista laitetta? Vai kakkospuhelin niille, joilla on jo kaikkea? Pienellä ruudulla ja hitaalla latauksella (juujuu, Apple toki kehuu omaa pikalataustaan)? Vai onko myyntivaltti sittenkin kaikkien aikojen parhain iPhonesta löytyvä yksikamerajärjestelmä?

Ei nostalgia tällä tavalla toimi. Jos käytettävissä on 400 dollaria, ostaja katsoo markkinoiden tarjontaa. Tällä rahalla saa jo nyt tehokkaita, suurella näytöllä, pikalatauksella, tehokkaalla prosessorilla ja nopealla muistilla varustettuja laitteita. Omena-logoa niistä ei toki löydy.