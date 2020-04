Venäläiset bottiverkot levittävät 5G-koronaväitteitä

Sekä Englannissa, Belgiassa että Hollannissa on sytytetty 5G-mastoja tuleen. Tihutyön taustalla ovat salaliittoryhmät, jotka väittävät koronapandemian olevan 5G-tekniikan syytä. Nyt turvallisuusviranomaiset sanovat, että salaliittoa vauhdittavat sosiaalisessa mediassa sekä venäläiset että iranilaiset bottiverkot.

Asiasta raportoi amerikkalainen talouslehti Business Insider. Lehden mukaan eurooppalaiset tietoturva-asiantuntijat ovat jäljittäneet 5G-mastoihin hyökkääjiä. Heidän mukaansa valheellisia teorioita pandemian ja 5G-säteilyn yhteyksistä levittävät valtiolliset toimijat. Syyllisiksi on nimettä Venäjä ja Iran.

Viime viikolla Amsterdamin lähellä yritettiin sytyttää tuleen kaksi tietoliikennetornia. Kyse ei ollut 5G-mastoista, koska ilmeisesti tuhopolttajat eivät tunnistaneet torneja oikein.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Euroopassa on syntynyt nopeasti verkkoryhmiä ja -yhteisöjä, jotka saarnaavat 5G-säteilyn vaaroista. Verkossa on esitetty esimerkiksi videoita, joissa pikkulinnut kuolevat selittämättömästi 5G-mastojen lähellä.

WHO on kommentoinut väitteitä sanomalla, että on fyysisesti mahdotonta, että radioaallot vaikuttaisivat virusten käyttäytymiseen. Tämä tai laaja tieteellinen näyttö ei tietenkään saa salaliittoteorioita tarkistamaan käsityksiään.

Englannissa ilmiö on saanut myös uusia muotoja. Salaliittoteoreetikot ovat esimerkiksi häirinneet kuituasennuksia tekeviä teknikoita, koska ”5G-verkot tulevat tappamaan meidät kaikki”. Esimerkiksi Vodafonen johto katsoo, että kampanja uhkaa jo kansallista turvallisuutta.

(kuva: lukuisilla some-tileillä on esitetty kuvia palavista 5G-mastoista)