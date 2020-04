Rubikin kuutiota pienempi Windows-kone

Kiinalainen Chuwi on esitellyt Windows-tietokoneen, joka kykenee toistamaan 4K-videoita. Silti LarkBox-nimen saanut tehopaketti on mitoiltaan vain 61 x 61 x 43 millimetriä. Siis selvästi pienempi kuin vanha Rubikin kuutio.

Markkinoilta löytyy myös pienempiä Windows-koneita, kuten Intelin jo pari vuotta sitten esittelemä Compute Stick -tikku. LarkBox on kuitenkin suorituskyvyltään aivan eri luokkaa, sillä prosessorina on Celeron N4100 -prosessori. Suoritin on noin kolme kertaa tehokkaampi kuin Intelin ”tikku-PC:n”.

LarkBoxissa on LPDDR4-työmuistia kuusi gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua. Liitännöistä löytyy kaksi A-tyypin USB:tä, yksi USBC-liitäntä lataukseen ja HDMI-liitäntä, jota pitkin näytölle saadaan siis jopa 4K-tasoista kuvaa. Yhteydet onnistuvat wifillä ja oheislaitteet liittyvät Bluetoothilla.

Chuwi ei ole vielä kertonut hintaa LarkBoxille. Lisätietoja löytyy täältä.