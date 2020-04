Paineanturi älypuhelimessa voi pelastaa tuhansia henkiä

Joskus henkilöiden nopea paikallistaminen voi esimerkiksi korkeissa kerrostaloissa tai kauppakeskuksissa pelastaa ihmisen hengen. Bosch Sensortec on nyt esitellyt erittäin tarkan ilmanpaineen anturin, joka pystyy mittaamaan korkeuden muutokset alle 10 senttimetrin tarkkuudella.

Tarkka korkeuden tunnistus auttaa paikallistamaan ihmiset sisätiloissa, joissa GPS-signaaleja ei ole saatavana. Pystysuuntaisen sijainnin lisääminen olemassa olevaan horisontaaliseen informaatioon antaa ensihoitajille mahdollisuuden paikantaa sentintarkasti, mistä hätäpuhelu on tullut. USA:n tietoliikennekomissio FCC (Federal Communications Commission (FCC) arvioi, että tämän lisätiedon avulla voitaisiin pelastaa jopa 10 000 henkeä vuodessa pelkästään Yhdysvalloissa.

Amerikkalaisoperaattorien on pian kyettävä tuottamaan pelastusviranomaiselle entistä tarkempi tieto pelastettavasta 911-puhelun tullessa. Ensi vuonna laitteiden on paikannettava pelastettava myös pystysuunnassa kolmen metrin tarkkuudella. GPS:llä tähän ei päästä.

Bosch on kehittänyt BMP390-paineanturin yhdessä 3D-paikannuspalveluja tarjoavan NextNav LLC:n kanssa. Käyttämällä barometrisia paineantureita puhelimessa, kuten BMP390, ja yhdistämällä ne NextNavin Metropolitan Beacon System (MBS) z-akselipalveluun saadaan määritykset täyttävä sijaintipaikannus älypuhelimiin.

BMP390-anturi tukee parannettuja GPS-sovelluksia navigointiin ulkona. Ilmanpaineanturin avulla voidaan määrittää, kulkeeko käyttäjä ylös vai alas, käyttääkö portaita ja jopa se, nostaako käyttäjä painoja kuntoharjoituksen aikana.

BMP390-anturin suhteellinen tarkkuus ± 0,03 hPa, mikä on parempi lukema kuin yhdessäkään tällä hetkellä markkinoilla olevassa anturissa. Tyypillinen absoluuttinen tarkkuus on ± 0,5 hPa. Erinomainen tarkkuus on seurausta anturin lämpötilavakaudesta ja kohinan suodattamisesta. Anturi toimii luotettavasti 0-65 asteen lämpötiloissa ja painealueella 700 - 1100 hPa.

Anturi on kooltaan vain 2,0 x 2,0 x 0,75 millimetriä, joten se on helppo integroida älypuhelimiin. Anturi mittaa paineen kerran sekunnissa, ja tarvitsee siihen vain 3,2 mikroampeerin verran virtaa.