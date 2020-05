Vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämän identiteettivarkauksia koskevan kyselytutkimuksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista on joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet koronaepidemian aikana.

Teholähdevalmistaja Flex Power Modules on laajentanut PUB-2B-sarjan avulla pienikokoisten, eristettyjen DC/DC-muuntimien valikoimaa, joka on tarkoitettu teollisiin sovelluksiin. Yhdellä tai kahdella ulostulolla saatavat erittäin suorituskykyiset moduulit antavat jopa 2 watin lähtötehon ilman minimikuormitusta.

Tiobe on julkistanut suosituimpien ohjelmointikielten listauksen toukokuulta. Listan kärkeen nousi C. Edellisen kerran C oli suosituin kieli koodaajien parissa vuonna 2015.

Oululainen Bittium kertoo, että sen BrainStatus-tuoteperhe on saanut lääkintälaitehyväksynnän Euroopassa. BrainStatus-tuoteperhe on langaton EEG-mittausjärjestelmä reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin. Se on suunniteltu sekä ensiapua että akuutti- ja tehohoitoa varten.

Kun avaa läppärin tai älypuhelimensa wifi-yhteyden lähes missä tahansa, laita löytää heti leegion verkkoja, joihin voi liittyä. Terahertsialueella tämä ei onnistukaan yhtä helposti. Ricen ja Brownin yliopistoissa on nyt kehitetty tekniikka, jolla laitteet löytävät toisensa myös terahertsiaalloilla.

Kriittisten kohteiden tehonsyötön varmistaminen on järkevintä toteuttaa aidosti modulaarisella UPS-järjestelmällä. Se vaatii kuitenkin aivan erityisen arkkitehtuurin. Tehomoduulien lukumäärä ei ole ratkaiseva tekijä vaan se, käytetäänkö UPS-järjestelmässä keskitettyä vai hajautettua päätöksentekoa.

Amerikkalaisessa Penn Staten yliopistossa on kehitetty mullistava tekniikka, joka avulla sähköauton akkuun voidaan ladata riittävästi virtaa 200 mailin eli yli 300 kilometrin ajomatkaa varten vain kymmenessä minuutissa.

Sähköautoilussa on omat ongelmansa myös arkiliikenteessä. Moni aprioi, mihin asti akuston lataus riittää, missä auton saa latausvirtaan ja miten sähköstä maksetaan. Navigointisovelluksia kehittävä Sygic sanoo uuden toimintonsa poistavan kaikki nämä murheet.

GPS-signaalilla päästään parhaimmillaan noin metrin tarkkuuteen paikkatiedossa, mutta moni sovellus vaatii selvästi tarkempaa sijaintia. Hollantilainen Xsens sanoo, että sen uusi MTi-680-moduuli tuo ensimmäisenä noin kahden sentin paikannustarkkuuden kaupallisiin sovelluksiin.

4G-verkkoihin on kehitetty kaksi eri IoT-tekniikkaa, NB-IoT ja LTE-M. Elisan NB-IoT on kattanut kaikki asutut alueet Suomessa jo kahden vuoden ajan. Tässä kuussa myös operaattorin LTE-M-verkko kasvoi peitoltaan valtakunnalliseksi.