Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on kartoittanut koronan vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin laaja-alaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuvalla kyselytutkimuksella. Tulosten perusteella teollisuusyritykset ajautuvat vaikeuksiin monin tavoin ja laajalla rintamalla.

Huawei tunnetaan parhaista älypuhelinkameroista. Yksi yhtiön innovaatioista on P-sarjan huippumalleista jo viime vuonna löytynyt periskooppikamera. Moni ei tiedä, että idean tälle uniikille kamerarakenteella on lähtöisin Suomesta.

Huaweilla on oma HiSilicon-ryhmänsä, joka on pitkään valmistanut yhtiön laitteisiin prosessoreja, Bluetooth- ja WLAN-piirejä sekä muita komponentteja. Nyt HiSilicon on ensimmäistä kertaa noussut maailman kymmenen suurimman piirinvalmistajan joukkoon.

Litiumioniakuissa käytetään grafiittia elektrodeina. Tällä hetkellä se rajoittaa akkujen kehitystä ja grafiitti haluttaisiinkin korvata piillä, jonka energian varauskyky on 10-kertainen. Pii on kuitenkin ongelmallinen materiaali, sillä tullessaan kosketuksiin litiumin kanssa se laajentuu voimakkaasti.

Vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämän identiteettivarkauksia koskevan kyselytutkimuksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista on joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet koronaepidemian aikana.

Teholähdevalmistaja Flex Power Modules on laajentanut PUB-2B-sarjan avulla pienikokoisten, eristettyjen DC/DC-muuntimien valikoimaa, joka on tarkoitettu teollisiin sovelluksiin. Yhdellä tai kahdella ulostulolla saatavat erittäin suorituskykyiset moduulit antavat jopa 2 watin lähtötehon ilman minimikuormitusta.

Tiobe on julkistanut suosituimpien ohjelmointikielten listauksen toukokuulta. Listan kärkeen nousi C. Edellisen kerran C oli suosituin kieli koodaajien parissa vuonna 2015.

Oululainen Bittium kertoo, että sen BrainStatus-tuoteperhe on saanut lääkintälaitehyväksynnän Euroopassa. BrainStatus-tuoteperhe on langaton EEG-mittausjärjestelmä reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin. Se on suunniteltu sekä ensiapua että akuutti- ja tehohoitoa varten.

Kun avaa läppärin tai älypuhelimensa wifi-yhteyden lähes missä tahansa, laita löytää heti leegion verkkoja, joihin voi liittyä. Terahertsialueella tämä ei onnistukaan yhtä helposti. Ricen ja Brownin yliopistoissa on nyt kehitetty tekniikka, jolla laitteet löytävät toisensa myös terahertsiaalloilla.

Kriittisten kohteiden tehonsyötön varmistaminen on järkevintä toteuttaa aidosti modulaarisella UPS-järjestelmällä. Se vaatii kuitenkin aivan erityisen arkkitehtuurin. Tehomoduulien lukumäärä ei ole ratkaiseva tekijä vaan se, käytetäänkö UPS-järjestelmässä keskitettyä vai hajautettua päätöksentekoa.