Tältä SSD-levyltä ei dataa viedä!

Jos joku kaappaa yksityisen tallennuslevyn dataa, on kyse lähennä harmittavasta tapahtumasta. Teollisuudessa dataa ei ole varaa päästää asiattomien käsiin. Apacer on nyt esitellyt SSD-levyn, jolta dataa on käytännössä mahdotonta varastaa.

Apacerin mukaan ongelma on vain korostunut COVID-19-epidemian aikana, kun monissa yrityksissä on siirrytty laajasti etätöihin. Koska suuren määrän työntekijöitä on ehkä kirjauduttava sisään yrityksen verkkoon etäyhteyden kautta ja käytettävä pilvisovelluksia, yritykset saattavat joutua ensimmäistä kertaa kohtaamaan uusia tietoturvauhkia.

Apacer on nyt kehittänyt uuden CoreSecurity2-tekniikan, joka vastaa korkeisiin tietosuojavaatimuksiin. Se yhdistää neljä innovatiivista tietoturvatekniikkaa SSD-levyille. Näitä ovat laitteiston ja ohjelmistojen tuhoaminen tarvittaessa, tietojen tyhjentäminen perusteellisesti, tietojen salaaminen luettaessa ja kirjoitettaessa sekä asemien suojaaminen luvattomalta käytöltä.

Jotta yritysasiakkaiden tiukat turvallisuusvaatimukset täyttyisivät paremmin, Apacerin teollisuusluokan SSD-levyt voidaan toimittaa mukana toimitetulla CoreSecurity2-ohjelmalla. Esimerkiksi palvelin- ja verkkoratkaisusovellukset hyötyvät erityisesti CoreSecurity2:n sisältämistä salauspäivityksistä. Noudattamalla TCG Opal 2.0 -määrityksiä Apacer käyttää AES 128- ja 256-protokollia salaamaan kaiken datan sellaisena kuin se on kirjoitettu SSD:lle.

Erityisen korkean tietoturvan lisäksi tämä lähestymistapa antaa käyttäjille mahdollisuuden lähettää Instant Keychange -käynnistyskomennon. Tämä komento lähetetään vain vääriin käsiin joutuneille levyille ja toimintoa tuhoaa alkuperäisen suojausavaimen ja korvaa sen uudella alle sekunnissa. Seurauksena on, että tietoja ei voida enää salata, eikä varas voi käyttää luottamuksellisia tietoja.

CoreSecurity2 sisältää kolme vieläkin tehokkaampaa suojaustekniikkaa. Jos asema on joutumassa vääriin käsiin, voi käyttäjä haluta tuhota sen nopeasti ja tehokkaasti estääkseen arkaluontoisen tiedon joutumisen tuntemattomiin käsiin. Tuhoa-toiminto tekee tämän mahdolliseksi. Tämä voidaan suorittaa monella tapaa, mukaan lukien sekä fyysiset että digitaaliset tuhoamismenetelmät, ja komento voidaan lähettää ohjelmiston tai laitteiston kautta. Poista-toiminto tarjoaa myös useita poistovaihtoehtoja. Nopeiden ja tavallisten poisto-toimintojen lisäksi voidaan suorittaa myös datan deletointi protokollilla, jotka ovat esimerkiksi armeijoiden käytössä.

Suojaa-toiminto on myös hyödyllinen, koska se voi estää tietojen luvattoman muuttamisen tai kirjoittamisen kiintolevylle. CoreSecurity2 parantaa tietoturvaa teollisuus-, puolustus- ja terveydenhuollon sovelluksissa, jotka vaativat erittäin suurta tietojen herkkyyttä ja luottamuksellisuutta, sekä ohjelmisto-, että laiteohjelmistotasolla.

CoreSecurity2-levyt ovat saatavilla SATA- ja PCIe-liitännöillä sekä teollisuusvaatimuksiin, eli ne sietävät laajoja lämpötilavaihteluita ja haastavia käyttöympäristöjä.

Youtubessa on Apacerin video CoreSecurity2-suojauksesta.