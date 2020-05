Vuonna 2030 meillä on käytössämme terabitin datayhteys

Huawein vuosittaisen analyytikkotapahtuman kylkeen on liitetty erittäin vankka tekninen ohjelma, jossa sekä kiinalaistutkijat että Huawein omat kehittäjät kertovat tulevaisuuden näkemyksiään. Ja ne ovat hurjia. Vuonna 2030 meillä jokaisella pitäisi olla käytössä terabitin yhteys globaaliin verkkoon.

Näin kertoi HAS 2020 -puheessaan Kiinan kansallisen tutkimusakatemian akateemikko Liu Yunjie. Hän luetteli vuoden 2030 verkolle kovia vaatimuksia: millisekuntiluokan latenssi, yli terabitin datayhteys jokaiselle ja yli sata miljardia yhteyttä verkossa samanaikaisesti.

Yunjie ei nimennyt tätä verkkoa termillä 6G, mutta käytännössä visio maalaa kuvaa 6G:stä. Sen ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi lukuisten anturien avulla tuotetut hologrammisovellukset ja telelääketiede.

6G-verkosta tulee lisäksi ennen kaikkea pilvipohjainen. Liu Yunjien mukaan pilvipohjaisuus on ainoa tapa jakaa resursseja tehokkaasti. Verkon pitää myös käytännössä saada oma tekoälynsä. Koneoppimisen avulla verkot oppivat optimoimaan verkon liikennettä.

Kiinassa tulevaisuuden verkot on nähty massiivisten invstointien arvoiseksi. Maassa on jo käynnistetty tulevaisuuden verkon testiympäristö CENI, johon on liitetty 40 kaupunkia, 133 keskusreititintä ja 4 isoa datakeskusta. Verkkoa varten hankkeessa on kehitetty täysin oma verkkokäyttöjärjestelmä.

Kun erityisesti Yhdysvalloissa pelätään kiinalaisten nousevan hallitsevaan asemaan verkkotekniikan kehityksessä, Kiinalla näyttää olevan tässä eräänlainen brute force -taktiikka: tutkimukseen laitetaan kaikki vaadittavat resurssit. Jo sen takia maan sulkeminen yhteistyön ulkopuolelle on poliittisesti järjetön liike. Eurooppalaiset voivat olla mukana ohjaamassa vain sellaista, missä ne ovat ylipäätään mukana.

Kuva: Macau Photo Agency, Unsplash