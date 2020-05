Entä jos sähköskootterin voisi kutsua paikalle?

Koronapandemia on syönyt ison osan julkisen liikenteen suosiosta. Myöskään Über-matkustus ei useimpia houkuttele. Lyhyillä kaupunkimatkoilla sähköskootteri on lisännyt suosiotaan. Eikö olisikin hienoa, jossa skootterin voisi halutessaan kutsua paikalle älypuhelinsovelluksella?

Yhdysvaltain Georgissa tämäkin ihme on jo mahdollinen. Curiosity Lab -keskus konseptia kuuden kuukauden ajan Peachtree Cornersin pikkukaupungissa. Kaupunki on tehnyt yhteistyötä kahden visionäärisen yrityksen Go X:n ja Tortoisen kanssa mullistaakseen e-skootterien liikkuvuuden ratkaisemalla kaksi suurinta ongelmaa: skootterin löytämisen ja sen palauttaminen takaisin.

Hail my Scooter on tiettävästi ensimmäinen sovellus, jonka avulla käyttäjä voi saada skootterin ajamaan itse ilmoitettuun sijaintiin. Go X Apollo -skootteri ajaa itse paikalle, ja matka jälkeen takaisin tukikohtaansa. Siellä skootteri puhdistetaan ennen seuraavaa keikkaa.

Pilotti kestää kuusi kuukautta. Sen myötä etäkäyttöiset sähköskootterit tulevat ensimmäistä kertaa käyttöön julkisilla kaduilla. Koronapandemia on tietysti yksi tärkeä motiivi koko hankkeelle. Jokainen skootteri desinfioidaan perusteellisesti, kun se saapuu takaisin tukikohtaan. Jokainen skootteri saa myös tarran, joka osoittaa, että se on desinfioitu perusteellisesti ja että siitä ei löyty COVID-19-virusta.

Tässäkin ideassa video kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.