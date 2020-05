Espoon 5G-pilottiympäristö valmistui

Espoon Keraan on valmistunut maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen 5G-tekniikkaa hyödyntävä älykaupungin pilottiympäristö. LuxTurrim5G-ekosysteemin kehittämistä 5G-älypylväistä on rakennettu supernopea ja laajasti dataa keräävä ja hyödyntävä tieto- ja sensoriverkko

Nokian Espoon kampukselta Keran rautatieasemalle ulottuvaan älyreittiin kuuluu nyt 19 uutta 5G-teknologiaa käyttävää älypylvästä ja kaikkiaan noin 250 toisiinsa kytkettyä laitetta. Millimetriaaltotaajuuden 5G-teknologiaa hyödyntävät älypylväät tuovat paitsi supernopeat 5G-yhteydet myös laajan anturiverkon käyttäjien hyödynnettäväksi.

Nokian yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentamassa älypylväsverkossa on itsessään noin 250 toisiinsa kytkettyä laitetta. Valikoimaan kuuluu esimerkiksi kolme uuden sukupolven, 26 gigahertsin alueella toimivaa Nokian 5G-tukiasemaa, yli 50 WiFi-laitetta (60 GHz), 75 videokameraa, 49 erilaista ympäristöön liittyvää anturia monitoroimassa ilmanlaatua, säätä, lämpötilaa, hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipitoisuuksia, yhdeksän tutkalaitetta (kuusi liikennetutkaa, kolme valotutkaa), seitsemän infonäyttöä, sähköautojen latausasema sekä Rubmle Toolsin toteuttama droonin lataus- ja laskeutumisasema pylvään päässä.

Älypylväiden ohella LuxTurrim5G-testiverkkoon kuuluu mm. kaksi älylinja-autopysäkkiä (Teleste, Connected Zone-konsepti) ja erillinen kaupunki-informaationäyttö, jotka toimivat esimerkkinä eri sensoreiden integroinnista kaupungin infrastruktuuriin. Droonit ja itseohjautuvat ajoneuvot kuten Sensible 4:n robottibussi ovat niin ikään tärkeä osa pilottikokonaisuutta, jossa kehitetään älykaupungin infrastruktuuria, toiminnallisuutta ja palveluja hyvin kokonaisvaltaisesti.

Nokian kampukselta kohti Keran asemaa edennyt LuxTurrim5G-hanke on globaalistikin ainutlaatuinen pilotti. Verkon eri laitteiden, kameroiden ja anturien keräämää dataa voidaan käyttää erityyppisten palvelujen tuottamiseen paikallisesti avointen rajapintojen kautta. Esimerkiksi verkon videokameroita ja tutkia voidaan käyttää alueen turvallisuuden valvontaan, liikenteen seurantaan ja itseohjautuvien ajoneuvojen etäohjaukseen. Tämä kaikki samalla, kun alueella liikkuvien käytössä on huippunopea yhteys verkkoon.

Projektin keskiössä olleen älypylvään kehitys on ollut hankala haaste mukana oleville yrityksille monella tapaa. Esimerkiksi eri laitteiden kaapelointi on vaikeaa, koska älypylvään sisällä tilaa on rajallisesti.

Nyt, kun pilottiympäristö on valmis, sen tuloksia voidaan käyttää kaupallisiinkin tarkoituksiin. LuxTurrim5G-konsortio tähtääkin maailmalle ja jopa kymmenien miljardien eurojen älykaupunkimarkkinoille.