Ericsson ei usko lähdekoodin avaamiseen

Vaikka jätetään mastoja polttavat neropatit pois laskuista, moni on huolissaan 5G-verkkojen tietoturvasta. Ericssonin tuotteiden tietoturvasta globaalista vastaava Mikko Karikytö sanoo kuitenkin, että 5G on turvallisin mobiilitekniikka tähän asti. Laitteiden lähdekoodin avaamiseen hän ei kuitenkaan usko.

Lähdekoodikysymys tuli esille eilen Ericssonin järjestämässä 5G-tietoturvawebinaarissa. Yhtiön kilpailijoista Huawei on ollut jo pitkään syytettyjen penkillä tietoturvariskeistä ja kiinalaisyritys on vastannut kritiikkiin esimerkiksi avaamalla laitteiden lähdekoodia sekä EU-maiden tietoturvaasiantuntijoille, että operaattoreille.

Tätä lähestymistapaa Karikytö pitää ongelmallisena. – Pelkästään meillä voi tuotteen parissa olla 8000-9000 kehittäjää ja ohjelmistossa koodirivejä jopa kymmeniä miljoonia. En tiedä, minkälainen armeija tarkistajia pitäisi olla, että koodista jotain riskejä selviäisi.

Lähdekoodin avaamisen sijaan Ericsson luottaa ennen kaikkea kattavaan ja jatkuvaan testaamiseen. Tuotteita testataan kehityksen alkuvaiheesta lähtien aina kaupallistamiseen ja sen jälkeenkin vielä kentällä niiden käyttöönotossa ja sen jälkeen. – Syötämme laitteisiin miljardeja viestejä, jotta näemme, miten ne reagoivat erilaisiin tilanteisiin, Karikytö kuvaa.

Tutkimusten mukaan verkkojen – myös 5G-verkkojen – riskit liittyvät hyvin pieneltä osiin uusiin käyttöön otettaviin laitteisiin. Miksi ne kuuluisat takaovet kuitenkin pelottavat käyttäjiä?

- Tämä taitaa olla enemmän psykologinen ilmiö, Karikytö arvelee. Hänen mukaansa tärkeää on myös tuotantoketjun lyhyys. Ericssonilla lähin tehdas on Tallinnassa, joten yhtiö tietää tarkkaan, mitä raudalle tapahtuu ennen kuin se päätyy vaikkapa suomalaisoperaattorin verkkoon.

Karikytö muistuttaa. että 3GPP lisäsi ensimmäiseen 5G-standardiin eli Release 15 -määrityksiin monia ominaisuuksia ja toimintoja, jotka tekevät siitä kaikkein turvallisimman tekniikan. – Tilaajien autentikointi ei enää perustu SIM-korttiin, tilaajaprofiilien salaamiseen tuotiin mekanismi, kaikki verkkotoiminnot on pakko suojata ja salata, päätelaitteissa on pakko suojata käyttäjän data ja radio- ja core-verkon välillä liikenne on IPsec-suojattua, hän luettelee.

Käyttäjä voi kyllä luottaa siihen, että oma identiteetti, oma data ja liikenne pysyy 5G-verkossa suojattuna, kunhan operaattori toteuttaa verkon parhaimpien käytäntöjen mukaisesti. Oman datan ja mieltymysten luovuttaminen ylikansallisten, tyypillisesti amerikkalaisten yritysten käyttöön perustuukin sitten vapaaehtoisuuteen ja sen suhteen kannattaa asiaa aina vähän miettiä.