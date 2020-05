VR-pelaamisessa otettiin iso askel eteenpäin

HP, Valve ja Microsoft ovat yhdessä kehittäneet kaikkien aikojen korkearesoluutioisimman VR-kypärän, joka tarjoaa virtuaalikuvaa ilman ulkopuolisia VR-majakoita tai -tolppia. Kypärä tuo pelaajalle tai VR-suunnittelijalle 2K-tasoisen kuvan molemmille silmille.

HP Reverb G2 -kypärä sopii pelaajille, suunnittelijoille, yhteistyövälineeksi yrityksille ja koulutus- ja opetuskäyttöön. VR-kypärä tuo uusia ulottuvuuksia myös etätyöhön, joka tutkimusten mukaan on yleistymässä nopeasti. Esimerkiksi HP:n kyselytutkimuksessa maaliskuussa arvioidaan, että vuonna 2021 jo 25-30 prosenttia työntekijöistä työskentelisi useamman päivän viikosta etänä.

Reverb G2:ssa on Valven suunnittelemat 2K-linssit, joissa tekstit ja tekstuurit erottuvat selkeämmin. 114 asteen katselukulma lisää todentuntua. Kypärään on tuotu ns. 3D-tilaääni. Kaiuttimet on sijoitettu 10 illimetrinn etäisyydelle korvista, mikä tekee kypärän pukemisesta ja riisumisesta mukavampaa. Uusi äänijärjestelmä tukee tilaääntä, joten käyttäjä pääsee kokemaan tilan kolmiulotteisesti myös äänen suhteen.

Ohjaimet ovat aiempaa intuitiivisemmat käyttää: napit on sijoiteltu paremmin, yhteensopivuus pelien ja sovellusten kanssa on toimivampi ja ohjaimet on mahdollista esiyhdistää Bluetoothin avulla, joten ne ovat heti valmiina käyttöön. 4-kamerainen Window Mixed Reality -kypärä mahdollistaa 1,4-kertaa suuremman liikkeiden seurannan ilman ulkoisia sensoreita.

VR-majakoista eroon pääseminen on iso askel laseille, mutta on tekniikassa edelleen puutteensa. Kun isäntäkoneen ja lasien välillä kulkee massiivinen määrä dataa, sen siirtäminen langattomasti on edelleen suunnittelijoille iso haaste. 2K-resoluutio on myös hyvä parannus, vaikkei tarkkuudessa Varjon tasolle päästäkään.

HP Reverb VR Headset G2 toimii plug and play -tyyppisesti Windows Mixed Reality- ja SteamVR-ympäristöissä. Kypärä tulee myyntiin syksyllä 749 euron hintaan.