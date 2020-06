Sovellus tuo turvaa teollisuusalueille

Oululainen Macon on kehittänyt ohjelmisto, jonka avulla voidaan parantaa teollisuuslaitosten turvallisuutta. SiteSafety-sovelluksen avulla alueiden turvallisuustiedot ovat aina teollisuusalueiden työntekijöiden, urakoitsijoiden ja vierailijoiden käytössä.

SiteSafety-sovellus kattaa teollisuusalueiden ajantasaiset turvallisuustiedot, interaktiivisen kartan, vaaratilanteiden raportoinnin ja turvallisuusohjeet. Palvelusta löytyy valmiina noin sata turvallisuutta kuvaavaa standardoitua symbolia, joita voidaan käyttää sekä turvaohjeissa että kartoilla. Alueille saapuvat voivat tarkistaa etukäteen sovelluksesta turvallisuukäytännöt ja tarvittavan turvavarustuksen tai esimerkiksi lastauslaiturin kuorman purkuun.

- Teollisuusalueen turvallisuustietoja voidaan päivittää paikan päällä ja muutokset ovat heti muiden käytettävissä. Urakoitsijat voivat luoda myös omat täydentävät turvallisuusohjeet. On selvää, että esimerkiksi siivoojat tarvitsevat erilaiset ohjeet kuin alueella toimiva kaivinkonekuski, kertoo Macon Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ahokas.

SiteSafety syntyi ajatuksesta tarjota turvallinen työympäristö kaikille teollisuuslaitoksen alueilla työskenteleville ja vierailijoille. Tavoitteena on saada sovellus käyttöön lähes jokaiseen suomalaiseen teollisuusyritykseen, joka tarvitsee ohjeita alueella liikkumiseen ja operointiin.

- Halusimme tehdä ohjelmiston, joka on helppokäyttöinen, kaikkien saatavilla ja joka parantaa aidosti alueen turvallisuutta. Tavoitteenamme on saada sovellukselle tänä vuonna yli tuhat uutta kohdetta ja kymmeniä tuhansia käyttäjiä, jotka ovat ladanneet sovelluksen matkapuhelimilleen", Ahokas täydentää.

Palvelu on kehitetty oululaisten Maconin ja Tecinspiren yhteistyönä. Tecinspire kehittää digitaalisia ratkaisuja, kuten sovelluksia ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Loppukäyttäjille sovellus on ilmainen. Sovellus on saatavana sekä iOS:lle että Androidille. Turvallisuusohjeiden tarjoajalta veloitetaan edullinen kuukausimaksu, johon sisältyvät alueen turvallisuus- ja karttatietojen ylläpito-osiot.