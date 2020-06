Samsung palaa näyttävästi Pohjoismaiden PC-markkinoille

Siitä on jo kuusi vuotta aikaa, kun Samsung lähti Euroopan PC-markkinoilta. Nyt yhtiö tekee paluun Pohjoismaiden läppärimarkkinoille uusilla Galaxy Book S-, Galaxy Book Ion- ja Galaxy Book Flex -kannettavilla. Kevyissä laitteissa yhdistyy kova suorituskyky, pitkä akunkesto ja erinomaiset näytöt.

Uuden perheen kolme laitetta on varustettu uusimman sukupolven Intel Core -suorittimilla. Sarjan kolme mallia ovat erittäin ohut Galaxy Book S, suorituskykyinen Galaxy Book Ion ja tabletiksikin taipuva, S-Pen -kynän kuoriinsa piilottava Galaxy Book Flex.

Ehkä mielenkiintoisin uutuus on vain 11,8 millimetriä paksu Book S, joka painaa vain 950 grammaa. Laite tulee toimeen ilman tuuletinta ja akku kestää käytössä 17 tunnin ajan. 13 tuuman TFT-LCD-kosketusnäytön saa yhdellä näppäimellä siirrettyä ulkotilaan, jossa näytön kirkkaus pomppaa 600 nitiin. Tämän pitäisi riittää myös ulkona kirkkaassa auringonpaisteessa, minkä toki näkee vasta testissä.

Book S:n saa 512 gigatavun SSD-tallennustilalla ja sitä voi laajentaa microSD-kortilla vielä teratavun suuremmaksi. Kyse on myös yhdestä markkinoiden ensimmäistä laitteista, joissa on Intelin uusi Lakefield-sarjan Core i5-L16G7 -prosessori. Kyse on Intelin uudesta hybridiarkkitehtuurista, jossa samalla suorittimella on yksi Sunny Cove -ydin ja neljä vähävirtaisempaa Atom-ydintä. Piirin avulla Galaxy Book S:n tehonkulutus valmiustilassa leikkaantuu dramaattisesti.

Perinteisempää mallia edustaa Galaxy Book Ion. Laite tulee sekä 13 että 15 tuuman kokoisena, joista pienempi painaa vain 970 grammaa, ja suurempikin vain 1,19 kiloa. Ioneissa on televisioista tuttu QLED-näyttö, jossa myös on 600 nitin ulkotilatoiminto. Ionin akku kestää jopa 22 tuntia yhdellä latauksella. Prosessorin on Intelin 10. polven Core.

Erikoisena innovaationa Ion-läppäreissä on kosketuslevyssä langaton Qi-virranjako-ominaisuus, joten Ionilla voi helposti ladata muita laitteita, kuten älypuhelimia, nappikuulokkeita ja älykelloa, kunhan laite tukee Qi-latausta,

Tuotelinjan huippumalli on Galaxy Book Flex. Sen mukana tulee S-kynä, jonka avulla voi helposti tehdä muistiinpanoja ja luonnostella suoraan näytölle. Kynä toimii myös liikeohjaimena, joten sillä voi esimerkiksi kätevästi vaihtaa esityksen sivuja. Flexissä on 360 asteen saranat ja kosketusnäyttö, joten sitä voi käyttää tabletin tavoin, piirtoalustana tai muistilehtiönä. Flexinkin akkukesto yltää 20 tuntiin. QLED-näyttö pysyy kirkkaana ulkonakin Ion-läppäreitten tyyliin.

Galaxy Book -sarjan myynti alkaa kesäkuun lopussa, ja ennakkotilaukset alkavat tänään Gigantin ja Samsungin verkkosivujen kautta. Halvoiksi Samsungin uutuuksia ei voi sanoa. Galaxy Book S maksaa 1299 euroa, Book Ion 13-tuumaisena 1599 tai 1899 euroa ja Galaxy Book Flex 2049 euroa.

Lisätietoa: https://www.samsung.com/fi/laptops/