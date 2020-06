Ovatko koronasovellukset turvallisia?

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin tutkijat ovat huolissaan korona-altistumisia jäljittävien mobiilisovellusten toteutuksen tietosuojasta. Vaarat liittyvät esimerkiksi laitteiden jäljitettävyyteen, henkilökohtaisten tietojen vaarantumiseen, sovelluksen liikenteen sieppaamiseen ja väärennettyihin terveysraportteihin.

Sovelluksia on kehitetty tai kehitetään parhaillaan satoja. Niissä kaikissa tavoite on hyvä: sairastuneiden kontaktiketjut ja virukselle altistuneet saadaan kiinni, mikä helpottaa epidemian kurissa pitämistä.

Tämä ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Riippumatta siitä, miten kontakteja muihin ihmisiin seurataan, ratkaisuissa on omat riskinsä. GPS voi paljastaa arkaluontoisia tietoja, kuten käyttäjien matkoja ja sijainteja muutamien päivien tai viikkojen ajalta. Bluetooth Low Energy (BLE) -toimintoa voidaan käyttää seuraamaan henkilön laitetta.

Jotta seuranta olisi turvallista, käyttäjiä ei saa yksilöidä, ikäli mitään tartuntaa tai altistumista ei ole tapahtunut. Siksi käyttäjien anonymiteetin säilyttämiseksi ei sovellukseen saa milloinkaan liittää henkilökohtaisia tunnisteita kuten puhelinnumeroa, nimeä tai henkilötunnusta.

Check Pointin mobiililaitteiden tietoturvan tutkimusta johtavan Jonathan Shimonovichin mukaan yhtiö tutkii tarkasti, kuinka turvallisia kontaktien jäljityssovellukset ovat. - Alustavan tarkastelun perusteella meillä on joitakin vakavia huolenaiheita. Kontaktien jäljityssovellusten on säilytettävä herkkä tasapaino yksityisyyden ja turvallisuuden välillä, sillä tietoturvastandardien heikko toteutus saattaa vaarantaa käyttäjien tietoja. Kyse on siitä, mitä tietoja kerätään, miten niitä säilytetään ja viime kädessä, miten niitä jaetaan, Shomonovich korostaa.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on valinnut Solitan sovelluksen toteuttajaksi Suomessa. Sovelluksen on määrä olla ladattavissa sovelluskaupoista syyskuussa.

Check Point kehottaa suojautumaan tietoturvaongelmilta lataamalla sovelluksia vain virallisista sovelluskaupoista sekä suojaamalla laite mobiiliturvaratkaisulla.