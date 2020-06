Konenäköä kolmessa virtuaalikoneessa

Sulautettuja ratkaisuja kehittävä congatec on esitellyt uuden tuotantovalmiin paketin seuraavan sukupolven konenäkösovelluksiin. COM Express Type 6 -korttiin pohjaavassa järjestelmässä eri konenäkösovelluksia ajetaan erillisissä virtuaalikoneissa. congatec on kehittänyt ratkaisun yhdessä Intelin ja Real-Time Systemsin kanssa. Intel on myös hyväksynyt kokonaisuuden Intel IoT RFP (Ready for Production) -paketiksi.

Laitteisto perustuu COM Express Type 6 -moduuliin, joka on varustettu Intel Xeon E2 -prosessorilla. Eri konenäkösovellusten työkuormat prosessoidaan kolmessa virtuaalikoneessa, jotka on rakennettu Real-Time Systemsin hypervisor-tekniikalla.

Yksi virtuaalikoneista ajaa konenäköpohjaista tekoälysovellusta Intel OpenVino -sovelluksen perusteella tilannetietoisuuden tuottamiseksi. Toinen virtuaalikone on reaaliaikainen ja ohjaa koko järjestelmää deterministisesti. Kolmannessa virtuaalikoneessa ajetaan IIoT-yhdyskäytävää.

Ratkaisu on tarkoitettu seuraavan sukupolvenkonenäkösovelluksiin esimerkiksi cobottijärjestelmissä, automaation ohjauksessa ja autonomisissa ajoneuvoissa, joiden on käsiteltävä useita tehtäviä samanaikaisesti.

Real-Time Systems -pohjaiset virtuaalikoneet mahdollistavat erilaisten tehtävien yhdistämisen yhdelle edge-palvelimelle, mikä säästää kustannuksia.

Lisätietoja ratkaisusta löytyy Intelin sivuilta.