Huawei uudisti haun älypuhelimissaan

Huawei on esitellyt uuden hakukonesovelluksen älypuhelimiinsa. Apps Searchin avulla sovellukset ja uutiset ovat helposti kuluttajien saatavilla. Sovellus on kehitetty yhdessä maailman ja Euroopan johtavien hakukoneasiantuntijoiden, kuten Qwantin ja Yandexin kanssa. Uusi hakusovellus on Huawein ratkaisu HMS-alustan puhelimien sovellusongelmaan. Niistä puuttuu Google Play -kaupan tuki, joten monia suosittuja sovelluksia joutuu asentamaan erikseen, mikäli ne eivät löydy Huawein omasta AppGallerystä.

Apps Search -hakukonesovelluksesta löytyy jo yli miljoona sovellusta ja se on kehitetty helpottamaan sovellusten etsimistä ja asentamista. Apps Searchin ideana on kerätä Android-sovellukset yhteen paikkaan ja toimia samalla eräänlaisena hakukoneena sovelluksille. Hakutuloksissa näkyy linkit AppGalleryn lisäksi suosittuihin kolmansien osapuolten kauppoihin tai sovelluspalveluihin, kuten esimerkiksi ApkPureen. Sieltä sovelluksen voi asentaa laitteeseensa yhdellä klikkauksella.

Apps Search on esiasennettuna tästä päivästä eteenpäin uusiin P40-sarjan puhelimiin ja sen voi myös ladata Huawein AppGallery-sovelluskaupasta nimellä Petal Search. Huawei-laitteen kotinäytöllä olevan Apps Search -hakukonesovelluksen avulla kuluttaja löytää helposti muun muassa sovellukset, uutiset, kuvat ja viihdepalvelut.

Huawei Suomen kuluttajaliiketoiminnan markkinointi- ja viestintäjohtaja Elina Takala muistuttaa, että Huawei-laitteiden käyttäjillä on useita eri tapoja asentaa tarvitsemansa sovellukset omiin Huawei-laitteisiinsa.

Phone Clone – sovelluksella voidaan siirtää sovelluksia, yhteystietoja, tiedostoja ja valokuvia vanhasta älypuhelimesta uuteen. AppGallerystä on yhtiön virallinen sovelluskauppa, jolla on yli 420 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Sovelluskauppaan lisättyjen sovellusten määrä kasvaa jatkuvasti. Uusi Apps Search -työkalu etsii sovelluksia useista eri lähteistä ja kertoo aina lähteen alkuperän. Huawein AppGallery-sovelluskauppa on täysin integroitu Apps Search -työkaluun, ja kaikki AppGallery-sovelluskaupassa jo olevat sovellukset näkyvät ensimmäisenä Apps Searchin haussa. AppGallery-sovelluskauppaan tulee satoja uusia sovelluksia joka viikko.

Apps Search -hakukonesovellus toimii jo yli 40 kielellä ja on saatavilla 45 maassa. Työkalu on esiasennettuna Huawein uusiin P40-sarjan malleihin, kuten P40 Pro, P40 ja P40 lite -älypuhelimiin. Sovelluksen voi ladata myös muihin Huawein puhelimiin AppGallery-sovelluskaupasta. Myös muissa Android-laitteissa uusi hakusovellus toimii, jos sen asentaa AppGalleryn kautta.