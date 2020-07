Huawei siirtyy tableteissaan HMS-aikaan

Applen hallitsema tablettimarkkina on hankala monelle Android-valmistajalle. Nyt Huawei ottaa uusia askelia markkinoilla, kun se korvaa vanhat Android-mallinsa uusilla. Ne toimivat yhtiön uusien älypuhelimien tapaan Huawein omalla HMS-alustalla. Merkittävin ero HMS-laitteiden ja muiden Android-laitteiden välillä on se, että ensimmäiset eivät tue Googlen palveluita. Viihdekäyttöön tarkoitetuissa tableteissa tämä ei ole kuitenkaan iso ongelma. Useimmat suositut sovellukset löytyvät myös HMS-laitteille ja Huawein uusi Petal Search -hakusovellus tekee tästä vieläkin helpompaa.

Huawei on pärjännyt Suomen tablettimarkkinoilla hyvin, sillä sen Mediapad-latteet ovat olleet Android-tablettien myydyimpiä. Kyse on ollut edullisista laitteista, joissa on ajettu jo vanhentunutta Androidia (8.0 eli Oreo). Nyt Huawei on siirtymässä tableteissaan HMS-aikaan, mikä tarkoittaa käytännössä tahmaisempien laitteiden korvaamista jouhevimmilla.

Muutos alkoi jo aiemmin esitellyllä bisnesluokan Matepad Pro -laitteella. Huawein mukaan laitteen myynti on ylittänyt odotukset. ETN:n arviossa laite osoittautui monien kehujen arvoiseksi.

Nyt HMS-siirtymä jatkuu edullisemman pään laitteilla. Huawei ryhtyi eilen myymään Matepad T8 -tablettia, joka on käytännössä lapsille suunnattu laite. Tästä kertoo myös oma Kids Corner -alue, joka on lapsille suunniteltu, turvallinen tila oppimiseen ja hauskanpitoon. Erilaisten valvonta- ja lapsilukkovaihtoehtojen avulla vanhemmat voivat helposti hallita lapsilleen tarjolla olevaa sisältöä ja sovelluksia sekä aikaa, jonka lapset voivat viettää laitteella.

T8-laitteen wifi-mallin hinta on 99 euroa ja LTE-verkoissa toimivan mallin hinta 129 euroa. RAM-muistia on kaksi gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 16 gigatavua. Tallennustilaa voi laajentaa microSD-kortilla.

Toki alle satasen tabletissa joutuu tyytymään edullisempiin komponentteihin. 8-tuumainen näyttö erottelee 1280 x 800 pikseliä ja prosessorina on 8-ytiminen Kobe2-suoritin, jonka Cortex-A53-ytimet operoivat parhaimmillaan kahden gigahertsin nopeudella.

Kun akku on kooltaan 5100 milliampeerituntia, prosessori suhteellisen pirteä ja Android 10:n päällä pyörii EMUI 10 -käyttöliittymä, laitteen pitäisi riittää hyvin nuorempien käsiin. Ja voi ruudulta Netflixiäkin katsoa, jos näytön pieni resoluutio ei haittaa.

Syksyllä Huawei laajentaa Matepad-tablettien sarjaa vielä T10-mallilla, jossa näyttö on HD-tasoa ja johon on tuotu esimerkiksi uusi ebook-tila. Siinä voi e-kirjoja ja muutakin sisältöä lukea säädettävissä harmaasävyissä, mikä rasittaa silmiä vähemmän. Ja mikä parasta, T10:n myötä Huawei tuo edullisempiin tabletteihin USBC-liitännän, joten lataus onnistuu samalla laturilla kuin älypuhelimessa. Matepad T10:n hinnan ja myynninaloituksen Huawei lupaa kertoa syyskuussa.