Huaweilta kaksi mielenkiintoista Matebookia

Huawei panostaa nyt vahvasti kannettaviin tietokoneisiin. Toukokuussa se toi tarjolle premium-luokan Matebook X Pro -koneen ja eilen myyntiin tuotiin uudet Matebook 13- ja Matebook 14 -mallit. Hintahaarukka yltää 900 eurosta 1300 euroon, mutta rahalla saa hyvin varusteltuja koneita.

Tämä keskihintaluokka on vaikea valmistajille. Näytön ja prosessorin pitää olla ”vähän parempaa” laatua, mutta suunnittelussa joudutaan tekemään kompromisseja, jotta hinta pysyy kurissa. Tosin uusia Matebookkeja ei voi sanoa miksikään halpakoneiksi.

Toinen ongelma valmistajille on erottautuminen muista tietokonekaupan hyllyssä. Huawei hakee omaa ilmettä muutamalla ”omalla” jutullaan. Esimerkiksi näyttö muodostaa suuremman osan etupaneelista kuin muilla. Tämä on ennen kaikkea ulkonäkökysymys, ohut reunus näyttää hyvältä.

Huawein uutuuksien näyttö on laadukas ja tarkka IPS-ruutu. Pikseleitä on sekä 13 että 14 tuuman koossa 2160 x 1440. Suurin ero muihin valmistajiin on 3:2-kuvasuhde. Valtaosa tämän hetken läppäreistä on laajakuvanäytöllisiä. Se sopii ehkä paremmin Netflixiin, mutta työntekoon Huawein valinta tuntuu fiksulta.

Huaweilla on uutuuksissaan myös edellisistä malleista tuttuja innovaatioita. Webbikamera on piilotettu yhden näppäimen sisään. NFC-näpäytys Huawein älypuhelimella jakaa näytön osin myös älypuhelimen käyttöön, mikä on oikeasti hyvä ratkaisu. Huawei Sharen avulla älypuhelinta voi käyttää läppärin ruudulta ja tiedostot liikkuvat sujuvasti laitteiden ja niiden leikepöytien välillä.

Huawei hyödyntää läppäreissään älypuhelimissa pitkälle kehitettyä QuickCharge-latausta. 13 tuuman mallissa laturin teho on 41,7 wattia ja 14-tuumaisessa 65 wattia. Molemmissa akku täyttyy puoliksi vain puolessa tunnissa USBC-väylän kautta.

Eilen myyntiin tulleita koneita ei vielä ole saatu testiin, mutta Matebook X Pro -mallin perusteella voidaan sanoa, että läppärien lataus on tehnyt nyt ison hyppäyksen eteenpäin. Tuntien tahmaisesta akun täytöstä on siirrytty hyvin lähelle älypuhelinmaailmaa. Samalla akkujen käyttöajat ovat pidentyneet kovassakin käytössä yli työpäivän mittaisiksi, usein reilustikin yli. Jo oli aikakin, ajattelee moni.

Sekä 13- että 14-tuumaisissa Matebookeissa on tarjolla näyttö kosketuksella tai ilman. 13-tuumaisen saa sekä erillisellä grafiikkakortilla tai Intelin integroidulla grafiikkaprosessorilla sekä eri muistikonfiguraatioina.

Eri versioiden hinnat:

MateBook 14: i7/16G/512GB/Nvidia GeForce MX350/Touch/Win 10 Home/1299 euroa

i5/8G/512GB/MX350/Non-Touch/Win 10 Home/1099 euroa

MateBook 13: i7/16G/512GB/MX250/Touch/Win 10 Home/1199 euroa

i5/8G/512GB/MX250/Non-Touch/Win 10 Home/999 euroa

i5/8G/512GB/integroitu grafiikka/Non-Touch/Win 10 Home/899 euroa

13-tuumaisen liitännät rajoittuvat kahteen USBC-porttiin, mutta mukaan tulee MateDock2-hubi, josta löytyvät vanhempi USB- sekä täysikokoinen HDMI-portti. 13-tuumainen painaa 1,3 kiloa ja kattavalla liitäntävalikoimalla varustettu MateBook 14 1,53 kiloa.