Xiaomin uutuus: alle 200 eurolla paljon puhelinta

Kiinalainen Xiaomi esitteli eilen virtuaalisesti kolme uutta halpapuhelinta Redmi 9 -sarjan muodossa. Kun sarjan kallein puhelin maksaa vain 169 euroa, ei voi odottaa premium-luokan varustelua. Hämmästyttävän paljon ominaisuuksia Redmi 9 kuitenkin tuo.

Redmi 9:ssä on 6,53-tuumainen FullHD-näyttö, 8-ytiminen Mediatekin Helio G80 -prosessori, 3 tai 4 gigatavua keskusmuistia ja 32 tai 64 gigatavua tallennustilaa. Takana on neloiskamera (13 MP laajakulma, 8 MP ultralaajakulma, 5 MP makrokamera sekä syvyyskamera). Edessä on 8 megapikselin selfie-kamera.

Laitteessa on 5020 milliampeeritunnin akku, jota ladataan 10 watin laturilla. Iso akku tarkoittaa myös sitä, että muovikuorinen puhelin on aika painava 198-grammaisena.

Laitteesta löytyy paljon ominaisuuksia, jotka ovat tuttuja paljon kalliimmista puhelimista. Kaksi SIM-korttipaikkaa, sormenjälkianturi, infrapuna-anturi esimerkiksi bokeh-selfie-kuvien ottamiseen, NFC ja Bluetooth 5.0 ja microSD-kortilla tallennustila laajenee 512 gigatavun verran.

Puhelimesta on myös karsitummat versiot (Redmi 9A ja 9C), joissa käytetään tehottomampaa prosessoria ja heikompaa näyttöä. Näiden hinnat ovat 119 ja 139 euroa, mutta parhaiten varusteltu Redmi 9 on se, jota vaikkapa nuorelle voi suositella.

Xiaomin uutuus herättää mielenkiintoisen kysymyksen siitä, miten ns. halpapuhelimet ovat kehittyneet. Jos Redmi 9 -laitteen ominaisuuksia vertaa aiempiin premium-puhelimiin, niin raudan osalta huippumallit olivat sen tasolla 4-5 vuotta sitten. Ja tämä kehitys kiihtyy koko ajan, joten tämän päivän premium-ominaisuudet valuvat halpamalleihin 3-4 vuodessa.

Lisäksi Redmi 9 sisältää ominaisuuksia, joita vaikkapa vuoden 2015 parhaissa älypuhelimissa ei vielä ollut. Näytöt eivät olleet yhtä tarkkoja ja niissä ajettiin Android 8.0:aa. Xiaomin uusin toimii Android 10:llä, jonka päällä on MIUI 11 -käyttöliittymä. Viiden vuoden takainen premium-puhelin ei olisi millään pärjännyt vertailussa Redmi 9:n kanssa, vaikka niissä saattoikin olla hieman pirteämpi järjestelmäpiiri.