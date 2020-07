OnePlus haluaa räjäyttää pankin

Keskihintaluokka on tämän hetken kuumin älypuhelinmarkkina. Sektoriin tuodaan nyt laitteita, joissa on monia aiemmin vain lippulaivoista tuttuja ominaisuuksia. OnePlus haluaa kaapata tämän markkinan uudella Nord-mallillaan.

Nord on ollut yksi kesän pisimpään jatkuvia pr-kampanjoita. OnePlus on vuotanut laitteen ominaisuuksia itse tiuhaan tahtiin, joten aika paljon tiedettiin jo etukäteen. Prosessori on Qualcommin Snapdragon 765G ja se tukee 5G-yhteyksiä. Hyvin varhaisessa vaiheessa OnePlus-pomo Pete Lau vahvisti, ettei näytöissä enää mennä takaisin 60 hertsiin, joten ruutu virkistyy 90 kertaa sekunnissa.

OnePlussan tutut vahvuudet ovat mukana Nordissakin. 4115 milliampeeritunnin akun lataus onnistuu 30 watin Warp-tekniikalla, puhelimen saa äänettömälle/värisemään oikean reunan liukukytkimestä ja Oxygen OS pyörittää Androidia sujuvasti, ilman häiritsevää bloatwarea.

Käytön ja kokemuksen sujuvuus on aina ollut OnePlussan suunnittelun tärkein tavoite. Nordissa tämä tarkoittaa sitä, että raudan pitää olla riittävän suorituskykyistä, vaikka keskiluokassa pitääkin tarkkaan miettiä komponenttien hintaa. Nordin AR-lanseerauksessa esitelleen Carl Pein mukaan käyttäjät ovat halunneet edullisempaa OnePlus-puhelinta, mutta tähän asti tarjolla ei ole ollut tekniikkaa ja komponentteja, jotka olisivat mahdollistaneet premium-luokan sujuvuuden.

Ensituntuman perusteella OnePlus on onnistunut. Nord on nopea. Eroa lippulaivapuhelimiin on itse asiassa vaikea löytää. 6,44-tuumainen AMOLED-näyttö on tarkka ja waterfall-taivutuksista luopuminen tuntuu itse asiassa hyvältä ratkaisulta. Sen avulla Nordin näyttö on edullisempi, mutta en ole koskaan ollut mikään kova voimakkaasti taipuvien näyttöjen fani.

Takana on neloiskamera, joka on harvinaista keskiluokan laitteissa. Pääkamera on OnePlus 8 -mallista tuttu 48 megapikselin Sonyn IMX586-kenno. Lisäksi laitteessa on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, makrokamera sekaä syvyysanturi. Optinen kuvanvakaus tekee otoksista laadukkaampia, eikä sekään ole tavallista keskiluokan puhelimissa.

Nordin etureunassa on kaksi selfie-kameraa. Pääkamera on 32 megapikselin kenno, mutta toisella eli 105 asteen ultralaajakuvakameralla voi ottaa selfietä, joihin sopii isompikin porukka. Mainio lisä, mikäli selfie on käyttäjälle se tärkeä juttu.

Nordin lisäksi OnePlus julkisti tänään ensimmäiset täysin langattomat kuulokkeensa. OnePus Buds -nappeja myydään 89 eurolla.

Nordin myynti alkoi jo tänään virtuaalisessa popup-tapahtumassa. Laite tulee tänään myös ennakkotilattavaksi Elisan, DNA:n, Telian, Verkkokaupan, Gigantin ja Jimm’sin kautta. 8 + 128 gigatavun muistilla Nordin hinta on 399 euroa, 12 + 256 gigatavun versio maksaa satasen enemmän. Myynninaloituspäivä on 4.8.2020. Nordin lisäksi OnePlus julkisti tänään ensimmäiset täysin langattomat kuulokkeensa. OnePlus Buds -nappien hinta on 89 euroa.

Yleensä premium-laitteiden ominaisuudet valuvat keskiluokan laitteisiin 1-2 vuodessa ja peruspuhelimiin 3-5 vuodessa. Nordilla OnePlus yrittää nyt tuoda premium-ominaisuuksia keskiluokan puhelimeen etulinjassa. Kun paketin saa alle 400 eurolla, tarjoukseen tarttunee moni.