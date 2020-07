Tällä hetkellä PC- ja konsolipelaajat ostavat näyttöjä, jotka päivittyvät 144 hertsin nopeudella. LG Electronics nostaa sekä pelinäyttöjen resoluution että nopeuden riman uuteen korkeuteen.

Huawei rakentaa nopeasti HMS-ekosysteemiään, jossa sovelluksia ladataan AppGallery-kaupasta. Sen täydentäjäksi tuotiin kesäkuun alussa Petal Search -hakusovellus, jonka kautta Huawein puhelimiin voidaan ladata sovelluksia myös kolmansien osapuolten sovelluskaupoista sekä yritysten omilta lataussivuilta.

DRAM-muistien määrityksistä vastaava JEDEC on saanut valmiiksi DDR5-standardin. Tekniikan myötä jokaista muistikamman nastaa pitkin siirtyy kaksi kertaa niin paljon bittejä kuin edellisessä DDR4-polvessa.

Omron kertoo tuovansa markkinoilla uuden mobiilirobotin, joka on tähän asti vahvin laite yhtiön mobiilirobottien sarjaan. HD-1500:n hyötykuormakapasiteetti on peräti 1500 kiloa.

Raspberry Pi -korttitietokoneita myyvä Farnell on esitellyt Raspberry Pi 4 -korttiin pohjaavan kokonaisuuden, joka sopii suoraan STEMalojen eli insinööri- ja luonnontieteiden opiskeluun. Itse kortin lisäksi pi-top [4] -paketissa on mukana 14 komponenttia, kuten ohjelmoitavat anturit, painikkeet ja ledit. Pi-top [4]:n idea on, että opiskelijat voivat aloittaa heti ja oppia koodauksen ja fyysisen laskennan perusteet, ja jatkaa oppimistaan ​​siirtymällä edistyneempään koodaukseen, robotiikkaan, kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn.

Keskihintaluokka on tämän hetken kuumin älypuhelinmarkkina. Sektoriin tuodaan nyt laitteita, joissa on monia aiemmin vain lippulaivoista tuttuja ominaisuuksia. OnePlus haluaa kaapata tämän markkinan uudella Nord-mallillaan.

Kaikki tämän hetken 5G-verkot ovat ns. ensimmäisen polven NSA-tyyppisiä, joissa verkon ohjausdata kulkee vielä LTE:n yli. Nokia on nyt toimittanut ensimmäisen toisen polven 5G-tekniikkaan eli SA-tekniikkaan (5G standalone) perustuvan privaattiverkon. Se otetaan käyttöön Sandvikin Tampereen testikaivoksessa.

Piirien valmistuksen siirtyminen yhä tiheämpiin prosesseihin tuo huomattavasti etua digitaaliosiin. Nopeus kasvaa ja tehonkulutus pienenee. Samaan aikaan geometrioiden kutistaminen aiheuttaa isoja ongelmia järjestelmäpiirien analogiaosien suunnitteluun.

Israelilainen tietoturvayhtiö JSOF kertoo löytäneensä peräti 19 haavoittuvuutta TCP/IP-protokollasta. Useat haavoittuvuuksista ovat kriittisiä. Yhtiö antoi haavoittuvuudelle nimen Ripple20.

Uuden 5G-teknologian mukaisia kännykkäverkkoja alkoi ilmestyä markkinoille viime vuonna. Mikä on uuden teknologian vaikutus testauslaitteiden markkinoilla? Anritsun markkinointijohtaja Jonathan Borrill selventää.