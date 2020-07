Autoista tuttu tutka laskee kävijät anonyymisti

Koronapandemian myötä toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin on tullut tarve tietää tarkalleen, kuinka monta ihmistä tiloissa kulloinkin on. Infineon on kehittänyt tähän laskentaan ratkaisun autojen ADAS-järjestelmistä tutun tutkapiirin pohjalta.

Koronaviruksen levitettä nopeasti ympäri maailmaa tarve uudelle seurantaratkaisulle tuli nopeasti hallitustenkin työpöydälle. Infineon kertoo nyt, että XENSIC-tutkapiiriin perustuva ratkaisu onnistuttiin kehittämään kolmessa kuukaudessa.

Kehitetty ratkaisu laskee ihmisten sisäänmenon ja poistumisen rakennuksista tai huoneista ja varmistaa samalla sosiaalisen etäisyyden ylläpitämisen. Älykäs laskuri on toteutettu 250 x 150 millimetrin kokoisella piirikortilla. 60 gigahertsin tutkapulssi laskee ihmiset täysin anonyymisti.

Ratkaisuun on lisäksi kehitetty ohjelmisto, joka tuottaa esimerkiksi erilliset ”liikennevalot”. Liikennevalojärjestelmä ilmoittaa, onko pääsy sallittu vai ei.

Infineon odottaa, että XENSIV-pohjaisia seurantajärjestelmiä voidaan myydä globaalisti jopa 90 miljoonaa. Kehitysalusta on jo valmiina ohjelmistoineen ja Infineon lupaa toisen polven ratkaisua valmistuvaksi jo syyskuussa. Lisätietoa yhtiön verkkosivuilta.