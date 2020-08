Sulautettujen alue laajenee koko ajan. Järjestelmämoduulien valmistajat ovat reagoineet monenlaisilla ratkaisuilla. Moduulien asentamiseen on eri vaihtoehtoja. Digi International esittelee oman SMTplus-pintaliitoksensa ETNdigi-lehdessä.

IBM.stä ei ehkä enää ensimmäisenä tule mieleen puolijohteet, mutta yhtiön Power-prosessorit ovat edelleen todellisia datakeskusten työhevosia. Sitä on myös uusin eli POWER10, joka on peräti 18 miljardin transistorin tehopakkaus. Piirit valmistetaan Samsungin 7 nanometrin prosessissa.

Yhdysvaltain kauppaministeriö on nyt lopettanut väliaikaisten lupien antamisen Huawein toimittajille. Päätöksen seurauksena voi käydä niin, että vanhempia Huawein puhelimia käyttävät eivät saa seuraavaa Android-sukupolvea eli Android 11:aa laitteisiinsa.

Ensi vuoden alusta lähtien kannattavaa tietokonetta ei tarvitse liittää wifi-verkkoon eikä oman kännykän hotspottiin, kun myyntiin tulevat ensimmäiset 5G-modeemilla varustetut läppärit. Asiasta kertoi Mediatekin pääjohtaja Joe Chen.

Suomen peliala juhlii 25-vuotista taivaltaan järjestämällä perinteikkään The Finnish Game Awards -palkintogaalan digitapahtumana huomenna 18. elokuuta. Tapahtumaa voi seurata livenä verkossa.

Autonvalmistajat kehittävät nyt täysin autonomista, verkottunutta, ilman kuljettajaa liikkuvaa autoa. Se edellyttää sekä uusia anturiratkaisuja että selväti enemmän laskentakykyä. Puolijohdetalot yrittävät vastata haasteeseen.

Kymmenen korkeakouluopiskelijaa Suomesta sai tilaisuuden tutustua uusimpiin teknologioihin ja innovaatioihin Huawein johdolla verkossa 10.–14.8.2020 järjestetyssä opiskelijaohjelmassa. Viisipäiväinen kurssi johdatti opiskelijat moniin uusiin teknlogioihin.

TSMC on saanut 5 nanometrin prosessinsa niin hyvään kuntoon, että yhtiö jakaa jo tuotantokapasiteettia ensimmäisillä asiakkaille ensi vuoden alkupuolelle. Listalla on kiinalaisen GizmoChina-sivuston mukaan seitsemän yritystä: AMD, Apple, Intel, Mediatek, Nvidia, Qualcomm sekä Bitmain.

Koronapandemia on hidastanut sähköautojen myyntiä kaikkialla, mutta kyse on väliaikaisesta hidastumisesta. Ajoneuvot ovat muuttumassa sähköiseksi, mikä vauhdittaa akuissa käytettävänä litiumin kysyntää. Mutta kuinka kauaksi aikaa litium riittää?

Fingerprint Cards on ruotsalainen, jo vuonna 1997 perustettu yritys, joka on erittäin vahvassa asemassa uusien biometristen pankki- ja luottokorttien anturitoimittajana. Jo aiemmin se on sopinut toimittavansa antureita STMicroelectronicsin alustaan. Nyt vuorossa on toinen suuri maksusirujen toimittaja Infineon Technologies.