Maailman tarkin digikuva: 3200 megapikseliä

Siinä, missä noin sadan megapikselin kännykkäkameroita on joskus kutsuttu ”hirviökameroiksi”, ei Stanfordin yliopiston tutkijoiden kehittämälle kameralle löydy adjektiiveja. Maailman suurin digikamera nimittäin ottaa kuvia, joiden resoluutio on 3200 megapikseliä.

Kyse on Stanfordin yliopistossa toimivan hiukkaskiihdyttämön eli SLAC:n käyttöön kehitetystä kamerasta. Kamera tullaan asentamaan Vera C. Rubin -observatorioon Chilessä.

Kameran ottamat kuvat ovat niin suuria, että tarvittaisiin 378 4K-näytön matriisi, jotta yksi niistä näytettäisiin täysikokoisina. 3200 megapikselin resoluutiolla voisi nähdä golfpallon noin 15 mailin eli 24 kilometrin päästä.

Tulevan LSST-kameran koko polttotaso on yli 2 jalkaa eli yli 60 senttiä halkaisijaltaan. Se sisältää 189 yksittäistä anturia, jotka tuottavat 3200 megapikselin kuvia.

Seuraavaksi anturiryhmä integroidaan maailman suurimpaan digitaalikameraan, jota rakennetaan parhaillaan SLAC:ssa. Kun kamera on asennettu observatorioon Chilessä, kamera tuottaa panoraamakuvia koko eteläisestä taivaasta.

Kameran tiedot syötetään Rubinin observatorion LSST-luetteloon (Legacy Survey of Space and Time), joka sisältää enemmän galakseja kuin maapallolla on ihmisiä. LSST-kameran avulla observatorio luo kaikkien aikojen suurimman tähtitieteellisen elokuvan ja valaisee maailmankaikkeuden suurimpia mysteerejä, mukaan lukien pimeä aine ja pimeä energia.

Tavallaan LSST-kameran polttotaso on samanlainen kuin digitaalisen kuluttajakameran tai matkapuhelimen kameran kuvakenno. Se sieppaa esineen lähettämän tai heijastaman valon ja muuntaa sen sähköisiksi signaaleiksi, joita käytetään digitaalisen kuvan tuottamiseen. LSST-kameran polttotaso on kuitenkin paljon kehittyneempi. Jokainen 189 yksittäisestä CCD-kennosta tuottaa 16 megapikselin kuvan, eli suunnilleen saman verran informaatiota kuin useimpien nykyaikaisten digitaalikameroiden kuva-anturit.