OnePlus onnistui trimmaamaan hyvää paremmaksi

OnePlus esitteli eilen päivityksen vasta keväällä esiteltyyn 8-perusmalliin. 8T ei edes yritä päivittää 8 Pro -mallia, joka säilyy valmistajan premium-kärkimallina. Sen sijaan uutuus osoittaa, miten nopeaa tuotekehitys nykyään on: 8T on onnistunut päivitys.

Yhtiön perustaja Pete Lau on aina korostanut, miten suunnittelussa kiinnitetään huomio detaljeihin. Samaa toistettiin eilen. Suunnittelutiimin ensimmäinen proto oli 9 milliä paksu, jota Lau piti liian paksuna. Useiden iteraatiokierrosten jälkeen tuloksena oli 8,4 milliä paksu puhelin. Ja tämän 0,6 millin eteen kuulemma kannatti nähdä vaivaa.

Tällä hetkellä älypuhelimissa käydään kovaa kehityskisaa näyttötekniikassa. Virkistystaajuudesta puhuvat kaikki muut paitsi 60 hertsiin kuin tervaan tarttunut Apple. Tämä on erikoista, koska jokainen 90 tai 120 hertsin ruutua katsonut ymmärtää eron vanhaan välittömästi.

120 hertsin näytön OnePlus esitteli jo 8 Pro -mallissa. 8T:n OLED-paneeli päivittyy sekin 120 kertaa sekunnissa, mutta samalla ruutu on ensimmäinen reunoiltaan tasainen 120 hertsin ruutu. Kun sen kirkkaus on saatu nostettua 1100 nitiin, tuloksena on erittäin miellyttävä kokemus.

OnePlus sanoo käyttäneensä T8:n näyttöön joustavampia, ohuempia ja kevyempiä OLED-paneeleita. Silti ruuduilla tuetaan HDR10+-kuvaa, kirkkausasteita on peräti 8192 ja väritoiston tarkkuutta kuvaava JNCD-arvo on 0,3. Kosketuksi ruutu näytteistää 240 hertsin taajuudella, joten se reagoi nopeasti.

Ruudun nopeutta OnePlus hyödyntää myös pelaajia miellyttäen. Epic Gamesin kanssa tehty yhteistyö takaa, että OnePlus 8T pyörittää ensimmäisenä älypuhelimena maailmassa Fortnite-peliä 90 ruudun sekuntinopeudella.

8T:ssä on ympäröivää valoa mittaavat anturit molemmilla puolilla. Tätä on hyödynnetty esimerkiksi nightmode-kuvaustilassa, joka nyt kytkeytyy päälle automaattisesti. Yökuvaustila on tuotu myös videon kuvaukseen ja videossa vakautta tuodaan myös laitteen gyroskoopin antaman informaation avulla. Testien mukaan ratkaisu on entistä parempi.

Entäs se suorituskyky? Geekbenchin testissä T8 saa tulokset 883/3134 (single-core/multi-core score). Vertailun vuoksi puolentoista vuoden ikäinen OnePlus 7T kirjasi lukemat 757/2679. Koska OnePlus on ennen kaikkea halunnut tehdä ”paremman kasin”, tuloksia kannattaa verrata keväällä julkistettuun OnePlus 8 -malliin. Sen noteeraukset Geekbenchin testissä ovat 877/3182. Käytännössä suorituskyvyt ovat siis identtiset.

Miksi käyttäjä sitten päivittäisi puhelimensa 8T-malliin? No kevään kasista varmaan näin ei tehdäkään, mutta mikäli taskussa on parin vuoden ikäinen Android-puhelin, eikä 600 euron hinta haittaa, OnePlus 8T on erinomainen laite. Se on 5G-valmis, varustettu vähintään tyydyttävällä kamerakokoonpanolla ja uusimmalla Androidilla sekä sen päällä jouhevasti pyörivällä OxygenOS 11:lla.

Ja ennen kaikkea, T8-mallin myötä saa puhelimen, joka viettää suurimman osan ajastaan irti laturista.

OnePlussan valikoimassa on kuitenkin vielä se edullisempi Nord. Siinä on ostajalla pohdittavaa.