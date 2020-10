Upea Mate 40 -sarja voi jäädä Huawein joutsenlauluksi

Huawei esitteli tänään uuden Mate 40 -lippulaivasarjansa. Yritys nokittaa Samsungin ja Applen uusimmat mallit entistä paremmalla raudalla ja innovatiivisella kameratekniikalla. Samalla julkistus on monella tapaa katkeransuloinen.

Huawein kulutuselektroniikkaryhmän johtaja Richard Yu (kuvassa) esitteli Mate 40 -uutuudet tuttuun tapaansa. Puhelimissa on maailman ensimmäinen 5 nanometrin prosessissa valmistettu 5G-järjestelmäpiiri. TSMC:n valmistamalla Kirin 9000 -sirulla on 15,3 miljardia transistoria eli 30 prosenttia enemmän kuin Applen uuden iPhonen A14-piirillä.

Richard Yu hehkutti uutta Kirin-prosessoria estottomasti. Esimerkiksi 24-ytiminen Mali-grafiikkaprosessori on 52 prosenttia nopeampi kuin Snapdragon 865:n grafiikkasuoritin. NPU-neuroverkkoprosessori on 2,4 kertaa tehokkaampi kuin Qualcommin tämän hetken lippulaivapiiri.

Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuin paljon TSMC ehti valmistaa uusia Kirin 9000 -piirejä ennen syyskuun puoliväliä, jolloin se lopetti toimitukset Huaweille USA:n uusien kieltomääräysten takia.

Mate 40 -sarjassa on neljä eri mallia. Perusmallin lisäksi Suomeen tuleva Pro-, Pro+- sekä entiseen tapaan Porsche-erikoisversio. Kaikissa on 90 hertsin näyttö. Richard Yun mukaan 120 hertsin näyttö olisi ollut helppo tuoda laitteisiin, mutta se olisi kasvattanut tehonkulutusta liikaa. – 90 hertsiä on paras ratkaisu puhelimiin.

Mate 40 -laitteissa on vesiputousnäyttö, joka kaareutuu 88 astetta. Useissa tällaisella näytöllä varustetuissa puhelimissa on ollut ongelmana virhenäppäilyt, kun laite tulkitsee sormea ruudun reunalla väärin. Nyt Huawei sanoo ratkaisseensa ongelmat ohjelmistolla.

Mate-sarja on aina ollut tunnettu kameroistaan, eikä Mate 40 ole poikkeus. Leican kanssa on suunniteltu kamerajärjestelmä, jossa pääkenno on 40 megapikseliä, 16/20 megapikselin ultralaajakamera, 8/12 megapikselin telekenno 3x/5x optisella zoomilla. Mate 40 -mallissan optinen suurennos on 5-kertainen, Pro-mallissa 7-kertainen.

Huawein kameroissa on pitkään tyydytty pienempään pikselimäärään kuin kovemmilla kilpailijoilla (Appela lukuunottamatta), mutta toisaalta kennot ovat kooltaan suurempia ja pikselit siten fyysisesti isompia. Tämän ansiosta Huawei on ollut selkeä ykkönen hämäräkuvauksessa. Tämä trendi jatkuu Mate 40 -sarjan myötä.

Huawei on myös piristänyt puhelimien latausta. Piuhalla virtaa menee akkuun 66 watin teholla ja langattomastikin 50 watin teholla. Lukemat eivät ole markkinoiden ehdotonta huippua, mutta kärkipäätä kuitenkin.

Huawei ei ole vielä kertonut Mate 40 -sarjan saatavuutta tai hintoja Suomessa.