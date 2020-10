Uuden iPhonen akku ei vakuuta

Apple esitteli toissa viikolla uudet iPhone 12 -puhelimensa. Paljon uusia ratkaisuja toki, mutta esimerkiksi odotukset pettänyt näyttötekniikka ja hidas lataus entiseen tapaan. Nyt Tom´s Guide -sivusto on testannut uuden ihonen akkukeston. Tulokset eivät ole mairittelevia.

Sivusto testaa laitteiden akkukestoa tietyllä näytön kirkkaudella ja lataamalla uuden webbisivuston puolen minuutin välein, kunnes akku tyhjenee. Tässä testissä iPhone 11 kirjasi ajan 11,16 minuuttia. iPhone 12 jäi sen sijaan tulokseen 8.25.

Tämä on merkittävä tulos. Vanhemman iPhonen noteeraus on testattujen laitteiden paras ennen OnePlus 8T 5G:tä, joka jaksoi testissä 10.49 minuuttia. iPhonen 12:n tulos on sen sijaan kaikkein huonoin. Toiseksi huonoin lukema oli 9.06 minuuttia ja se kirjattiin iPhone 12 Pro -mallille.

Akkukesto liittyy tietenkin keskeisesti akun kapasiteettiin. Apple ei virallisesti paljasta akkujensa kokoa, mutta viime vuoden iPhone 11 -puhelimessa akun kapasiteetti oli 3110 milliampeerituntia ja tämän vuoden laitteissa 2815 milliampeerituntia. Parempiin kestoihin yltäneissä Android-puhelimissa akku on yleensä 4000-4500 milliampeerituntia.

Apple pystyy siis suunnittelemaan selvästi Android-puhelimia energiatehokkaampia laitteita. Vastaavankokoisille akuilla iPhone jaksaisi testissä merkittävästi pidempään.

Tällä ei kuitenkaan ole käyttäjän kannalta merkitystä. Hyvä energiatehokkuus ei lämmitä, jos akku loppuu ennen aikojaan. Lisäksi sen lataaminen täyteen vie Applen tekniikalla selvästi kauemmin kuin parhaimmissa Android-puhelimissa.

