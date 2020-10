OnePlus jopa yllättää uusilla Nord-malleilla

Nord on OnePlussan kesällä julkaisema 5G-puhelin, joka toi monista premium-malleista tuttuja ominaisuuksia keskihintaluokkaan. Nyt valmistaja lanseeraa kaksi uutta Nord-mallia: hieman edullisemmilla komponenteilla varustetun Nord N10 5G -mallin sekä edullisen 4G-verkoissa toimivan N100-mallin.

Uusista Nord-malleista on huhuttu oikeastaan kesän jälkeen koko ajan. Malliston laajentaminen oli odotettua, sillä alkuperäistä Nordia ei viety jenkkimarkkinoille. Nordin halventaminen 199 euron 4G-malliksi oli isompi yllätys, mutta sekin odotettu liike.

Pääjohtaja Pete Laun mukaan uusien Nord-mallien tavoite on sama kuin ensimmäien kohdalla: tuoda premium-tasoinen käyttäjäkokemus yhä laajemman joukon ulottuville. Ensimmäinen Nord oli monilla markkinoilla iso menestys ja esimerkiksi Suomessa se nousi elokuussa markkinoiden myydyimmäksi puhelimeksi.

Nord N10 5G yrittää samaa 349 euron hinnalla. Näyttö on alkueräistä hieman suurempi (6,49-tuumainen AMOLED-ruutu), virkistyy samoin 90 kertaa sekunnissa, mutta prosessori on vaihtunut Snapdragon 790:stä edullisempaan 690-malliin.

Myös muistin määrää on vähennetty, sillä nyt RAM-muistia saa vain 6 gigatavua. Alkuperäisen Nordin ominaisuudet olivat erinomaiset, joten on mielenkiintoista nähdä, miten muutokset vaikuttavat Nord N10 5G -mallin suorituskykyyn.

Toinen uutuus on 4G-verkossa toimiva halpamalli Nord N100. Siinä muistia on 4 + 64 gigatavua ja 5000 milliampeeritunnin akun latauksessa joutuu tyytymään 15 watin tehoon, kun N10 5G -mallissa lataus tapahtuu 30 watin Warp-tekniikalla. N100:n prosessorina on Qualcommin 400-sarjan Snapdragon 460.