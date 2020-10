Näyttötekniikka on edelleen alue, jossa valmistajat kisaavat pikselien määrällä ja tiheydellä. Erityisesti tämä pätee virtuaalinäyttöihin, jotka ovat lähellä silmää. Samsung ja Stanfordin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tekniikan, jolla yhdelle tuumalle saadaan peräti 10 000 pikseliä.

Nokia on suurista tukiasemalaitteiden valmistajista ainoana tukenut uutta O-RAN-yhteenliittymää, joka ajaa avoimia rajapintoja tukiasemaosien välillä. Samalla kun Nokia näin kasvattaa omaa potentiaalista markkinaansa, se myös kohtaa yhä useammin kovaa kilpailua.

Nord on OnePlussan kesällä julkaisema 5G-puhelin, joka toi monista premium-malleista tuttuja ominaisuuksia keskihintaluokkaan. Nyt valmistaja lanseeraa kaksi uutta Nord-mallia: hieman edullisemmilla komponenteilla varustetun Nord N10 5G -mallin sekä edullisen 4G-verkoissa toimivan N100-mallin.

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-arkkitehtuuri, jonka suosio on kasvanut tasaisesti usean vuoden ajan. Nyt piilaaksolainen suunnittelutyökaluja ja IP-ytimiä kehittävä Micro Magic uutisoi maailman nopeimmasta RISC-V-ytimestä.

Telian ja DNA:n yhdessä omistama Suomen Yhteisverkko aikoo rakentaa 5G-verkon Pohjois- ja Itä-Suomeen. Aiemmin SYV:n verkko on perustunut Huawein laitteisiin, mutta 5G-aikaan verkko siirtyy Nokian laitteilla. Myös nykyiset tukiasemat korvataan Nokian laitteilla.

Psykoterapiakeskus Vastaamon arkaluontoisten potilastietojen varastaminen ja niillä uhreja kiristäminen osoittaa kipeästi, miten hataralla pohjalla digitalisaatio makaa. Yritysten ja julkishallinnon toimijoiden tietoturva-aukkoja tutkiva Second Nature Security kiteyttääkin, että maamme terveydenhuollon tietoturvan taso on liian vaihteleva.

Helmikuussa 2019 Samsung julkisti ensimmäisen version taipuvalla näytöllä varustetusta Fold-laitteestaan. Siinä oli omat lastentautinsa. Toisen polven Galaxy Z Fold 2 5G -mallissa lastentaudit on korjattu. Tuloksena on upea älypuhelimen ja tabletin hybridi, joka taipuu kirjaimellisesti moneen. Samalla se herättää muutamia vakavia kysymyksiä.

NXP:n entinen vakiokomponenttien ryhmä eli mykyään kiinalaisomistuksessa oleva Nexperia on esitellyt kokonaan uudentyyppisen kanavatransistorin eli FETin. Kyse on MOSFETista, jossa on tiettyihin sovelluksiin optimoituja parametreja.

Huawein eilen esittelemä uusi lippulaivapuhelin Mate 40 Pro on saanut ennätyspisteet DxOMarkin testissä. Testin perusteella laitteessa on markkinoiden parhaalla mobiilikamera ja paras selfie-kamera.

Nokia kertoo, että Saksan suurin alueellinen teleopraattori NetCologne on ottanut sen G.fast-tekniikan käyttöön omassa verkossaan, jossa on yli 28 000 kilometriä asennettuja valokaapeleita. G.fastin avulla NetColognen asiakkaille tarjotaan jopa gigabitin datayhteyttä vanhoja kuparilinjoja pitkin.