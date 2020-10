Patentti vihjaa: Samsung tekee Foldista kommunikaattorin

Nokian ikoninen kommunikaattori saattaa tehdä paluun korealaisversiona. Samsung on patentoinut tekniikan, jonka avulla Fold Z -sarjan seuraava malli olisi varustettu fyysisellä, näytön alta liukuvalla näppäimistöllä.

LetsGoDital-sivusto raportoi uusista dokumenteista, joiden mukaan Samsung kehittää Foldista ”kommaria”. Laitteessa olisi nykyisen Galaxy Fold Z 5G:n yhden saranan sijaan kaksi saranaa. Kolmiosaisen näytön alta avautuisi käyttöön qwerty-näppäimistö.

LetsGoDitalin mukaan Samsung Display toimitti vuoden 2018 puolivälissä mallipatentin Korean patenttiviraston KIPO:lle. Dokumentit sisältävät Fold Z -kommunikaattorin lyhyen kuvauksen lisäksi kahdeksan selkeää luonnosta. Luonnosten perusteella LGD laati omat luonnostelmansa siitä, miltä seuraavan polven Fold Z voisi näyttää.

Laite on kaksinkertainen taitettava älypuhelin, joka taitettuna on huomattavan ohut. Laite voidaan taittaa kahdesti kaksoissaranalla. Siten joustava näyttö koostuu kolmesta yhtä suuresta näyttöosasta. Taitettuna käytössä on kapea, kompakti puhelin, kun taas avattuna käyttöön tulee tablet-kokoinen näyttö.

