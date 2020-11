Älypuhelimien näyttöihin etsitään nyt uusia ratkaisuja kovaa vauhtia. Korealainen LG on kehittänyt rullattavalla näytöllä varustettua mallia jo pitkään ja nyt sitä ollaan tuomassa markkinoille. LG on jo rekisteröinyt laitteelle tuotenimen: LG Rollable.

Englantilainen Sondrel on ilmoittanut saaneensa valmiiksi tähän asti suurimman asiakaspiirinsä. Yhteensä 200 suunnittelijaa on olut työstämässä piiriä, jolla on yli 30 miljardia transistoria, 40 miljoonaa flipflop-kiikkua ja ja 23 tuhatta I/O-liitinnystyä.

Samsung Electronics julkistaa SmartThings Find -palvelun, joka auttaa Galaxy-laitteiden nopeassa ja vaivattomassa paikantamisessa. Laitteet löytyvät BLE- ja UWB-tekniikoiden avulla, vaikka ne eivät olisikaan verkossa. Uusi palvelu on osa Samsungin SmartThings-sovellusta.

Kyberturvallisuuskeskus julkaisi lokakuun lopussa Kybermittarin, jonka avulla yritysten ja organisaatioiden johto saa selkeän näkymän toimintansa kannalta tärkeiden kyberkyvykkyyksien kypsyystasoon. Mittari paljastaa, millä tasolla kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen ovat organisaatiossa.

USB4-standardi hyväksyttiin jo viime vuonna, mutta toistaiseksi markkinoille ei ole saatu uutta väylää tukevia laitteita. Pian USB4-vyörytys on kuitenkin alkamassa. Bizlink on esitellyt ensimmäisen kaapelinsa, joka tukee nopeampaa USB4-datansiirtoa.

Koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia maailman energiataloudelle. Energiankäyttö on vähentynyt noin 5 prosenttia ja investoinnit noin 20 prosenttia, eikä vastaavaa ole nähty toisen maailmansodan jälkeen. Samaan aikaan maailmanlaajuisten päästöjen määrä on pienentynyt noin 7 prosenttia.

Liettualaislähtöinen Noia Network on kehittänyt tekniikan, joka nopeuttaa datansiirtoa julkisessa internetissä. Ratkaisu perustuu uuteen DARP-protokollaan (Distributed Autonomous Routing Protocol).

Autolatureiden suunnittelijoilla on nyt käytössään markkinoiden pienin ja edullisin ratkaisu, kehuu Maxim Integrated Products. Yhtiön MAX25430-ohjain voi syöttää jopa 100 watin lataustehoa laitteisiin auton kojelaudasta.

ROHM on julkaissut erittäin pienikokoiset, autoelektroniikan AEC-Q101-standardia tukevat MOSFETit. RV8C010UN, RV8L002SN ja BSS84X ovat kooltaan vain yhden neliömillin kokoisia. Ne soveltuvat suurtiheyksisiin sovelluksiin, kuten ADAS-järjestelmät ja ECU-yksiköt.

Qualcomm aikoo joulukuun alussa esitellä uuden älypuhelimien järjestelmäpiirien lippulaivansa. Verkossa liikkuneiden testitulosten perusteella Snapdagon 875 tulee olemaan merkittävästi nykyistä 865-prosessoria tehokkaampi. Puhutaan jopa neljänneksen tehonlisäyksestä.