Motorolan uusin yllättää akulla

Motorola on esitellyt uusimman älypuhelimensa. Moto G9 power -malli hakee ostajia erityisesti huimalla 6000 milliampeeritunnin akulla. Motorolan mukaan akku riittää jopa 60 tunnin toimintaan yhdellä ainoalla latauksella. Akku on Motorolan historian suurin, eikä markkinoilta juuri suurempia löydy.

Uutuudessa on myös moto g -malliston ensimmäinen 64 megapikselin kamera, jonka Quad Pixel -tekniikan nelinkertainen valoherkkyys takaa kuvien tarkkuuden ja kirkkauden. Myös 16 megapikselin etukamera on varustettu Quad Pixel3 -tekniikalla.

Laitteen näyttö on 6,8-tuumainen ja HD+ -resoluutiota. Snapdragon 662 -prosessorin kyljessä on neljän gigatavun käyttömuisti ja 128 gigatavun sisäinen tallennustila. Ison akun lataus onnistuu 20 watin teholla, mikä on nykymittapuulla jo aika hidasta lataamista.

Yksi Motorolan vahvuuksia on puhdas Android-käyttöjärjestelmä. Laitteen Suomen julkaisupäivä ja suositeltu hinta ilmoitetaan myöhemmin.