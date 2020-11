Samsung toi 5G:n edulliseen suosikkisarjaansa

5G tulee nyt vauhdilla edullisempiin puhelinmalleihin. Samsung on tuonut erittäin suosittuun Galaxy A -sarjaan mallin, joka toimii myös 5G-verkoissa. Hintaa Galaxy A42 5G -mallilla on 349 euroa.

Galaxy A42 5G:ssä on monipuolinen neloiskamera, Infinity-U-näyttö ja 5000 milliampeeritunnin akku. Akun lataaminen tapahtuu 15 watin teholla, joten markkinoiden nopeimpiin laturi ei kuulu.

Uutuudessa on 6,6-tuumainen HD Infinity-U Super AMOLED -näyttö. Neloiskameran pääkenno on 48 megapikseliä ja laajakuvakamera 8 megapikselin kenno. Näiden lisäksi takakannessa on viiden megapikselin makrokamera ja 5 megapikselin syvyyskamera bokeh-efektejä varten.

Laitteessa on 4 gigatavun RAM-muisti ja 128 gigaa sisäistä tallennustilaa. MicroSD-kortilla tilaa voi kasvattaa jopa teratavun verran.