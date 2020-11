Arm julkisti tulevien Macbookkien suorittimen

Arm on esitellyt uuden Cortex-A78C -prosessorin, joka todennäköisesti on Applen tulevien Arm-kannettavien moottorien perusta. Prosessori tukee kahdeksaa suoritinydintä ja kahdeksan megatavun L3-välimuistia.

Apple on tiettävästi ensi viikolla järjestämässä tilaisuuden, jossa se julkistaa ensimmäiset Arm-arkkitehtuuriin perustuvat kannettavat tietokoneensa. Samalla päättyy Intel-prosessorien aikakausi Macbookkien moottorina.

Apple ilmoitti luopuvansa Intelin x86-prosessoreista epävirallisesti jo vuonna 2018. Ensimmäiset Intel-prosessoreihin pohjautuvat läppärinsä Apple toi markkinoille vuonna 2006.

Uusin Arm-prosessori on yhtiön ensimmäinen vakava kilpailija korkean suorituskyvyn prosessorimarkkinoilla, joita tällä hetkellä hallitsevat Intel ja AMD. Arm Cortex-A78C on osa Cortex-A78 -prosessoriperhettä, jonka Arm esitteli aiemmin tänä vuonna toukokuussa 2020. Mutta vaikka A78 on suunniteltu mobiililaitteille, A78C on suunniteltu erityisesti suuritehoisille, jatkuvasti päällä oleville laitteille, kuten kannettaviin tietokoneisiin.

Kännykkäpiireistä poiketen Cortex-A78C tukee kokoonpanoja, joissa on jopa 8 isoa CPU-ydintä. Lisätietoa prosessorista löytyy Arm:n blogista.