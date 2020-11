OnePlus Nordin halvempi versio on hankala tapaus

OnePlus Nord oli eittämättä kesän myyntihitti 400 euron hinnallaan, 5G-tuella ja monilla premium-malleista tutuilla ominaisuuksilla. Nyt OnePlus on esitellyt mallista edullisemman version Nord N10 5G. 349 euron hinnalla se on yksi edullisimpia 5G-puhelimia, mutta kumpaa Nordia suosittelisi uutta laitetta hankkivalle?

OnePlussan uudet puhelimet ovat Nord N10 5G ja Nord N100. Jälkimmäinen on alle 200 euron arvoinen puhelin, josta moni alkuperäisen Nordin myyntivaltti puuttuu. Sen sijaan viikon testissä ollut N10 5G on mielenkiintoinen laite. Ennen kaikkea kysymys kuuluu, olisiko se kannattava ostos alkuperäisen Nordin sijaan?

Nord on vähän kompaktimpi. Näyttö on 6,44-tuumainen OLED-paneeli ja painoa on 184 grammaa. N10-uutuus painaa 6 grammaa enemmän ja alkuperäisen Nordin tapaan 90 kertaa sekunnissa virkistyvä LCD-näyttö on 6,49-tuumainen. Ruutujen resoluutio on sama ja ppi-tarkkuus käytännössä sama. OLED-paneeli toistaa mustat paremmin, mutta näytön osalta merkittävää eroa mallien välille ei synny.

Nordissa rauta on hieman parempaa. Prosessori on Snapdragon 765G ja keskusmuistia on joko 8 tai 12 gigatavua. N10:ssä prosessoriksi on valittu edullisempi ja tehottomampi Snapdragon 690 ja keskusmuistia on kuusi gigatavua. Tallennustilaa voi N10:ssä kuitenkin kasvattaa microSD-kortilla.

N10:n prosessori ja muisti riittävät kuitenkin aivan hyvin. Laite ei töki peleissäkään, vaikkei kaikkein raskaampia pelejä siinä testattukaan. Kaikki sujuu jouhevasti tavalla, josta OnePlus tunnetaan. Molemmista löytyy Android 10 ja samaa 10.5-sarjaa oleva Oxygen OS -käyttöliittymä.

Kameroiden osalta laitteista löytyy eroa. Aluperäisessä Nordissa on neloiskamera, jossa on 48 megapikselin pääkenno, 8 MP ultralaajakuvakenno, 5 MP syvyysanturi ja 2 MP makrokamera. N10:ssä on 64 megapikselin pääkamera, 8 MP laajakulma, 2 MP makrokamera ja 2 MP harmaasävykamera. Syvyysanturin ansiosta alkuperäinen Nord on parempi muotokuvissa. Isompi ero tulee kuitenkin selfie-kameroissa, joissa Nordin kaksoiskamera (32 MP + 8 MP ultralaajakenno) on erittäin hyvä. N10:n 16 megapikselin etukamera on korkeintaan välttävä.

Nordin näytön alla oleva sormenjälkianturi on nopea ja selvästi mukavampi käyttää kuin N10:n perinteinen anturilaitteen takapuolella. Molemmat laitteet löytävät 5G-signaalin hyvin, eikä datanopeuksissa ole eroa. Nordin 765G:ssä modeemi on X52-piiri ja 690:ssä X51, mutta käytännössä ero ei ole. Kumpaan laitteeseen ostosuositus sitten kohdistuisi?

Tällä hetkellä vaaka kallistuu alkuperäisen Nordin puolelle. 50 euron hintaero ei riitä perustelemaan N10:n valintaa. Molemmat ovat erinomaisia valintoja edullista, mutta suorituskykyistä 5G-puhelinta haluavalle. Molemmat todennäköisesti päivittyvät ajan myötä uudella Android 11 -käyttöjärjestelmällä, joten siinäkin mielessä molemmat ovat turvallisia hankintoja.